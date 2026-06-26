Trofeo delle Regioni di corsa in Montagna in Puglia – La rappresentativa Piemontese si aggiudica tutte le categorie

Domenica 21 giugno, a Gagliano del Capo, in provincia di Lecce, si è disputato il Campionato italiano per Regioni di corsa in montagna dedicato alle categorie Cadetti e Cadette. Il Piemonte si è presentato con otto atleti, sei nella rappresentativa ufficiale e due individualisti, e tra loro spiccavano tre giovani della provincia di Cuneo: Virginia Galletto ed Elisabetta Bonardo dell’Atletica Saluzzo e Martino Giolitti della Podistica Valle Varaita. A guidare la delegazione erano presenti la presidente FIDAL Piemonte Clelia Zola e il vicepresidente Graziano Giordanengo.

Il percorso, uno dei più suggestivi del panorama nazionale, si snodava tra rocce e sentieri affacciati sul mare, con partenza e arrivo sul ponte Ciolo. In questo scenario spettacolare i piemontesi hanno offerto prove di altissimo livello, conquistando la classifica per Regioni sia al maschile sia al femminile. Tra le Cadette è arrivato addirittura un podio interamente piemontese, con il successo di Virginia Galletto davanti a Lisa Aimo Boot e Carolina Milano, mentre Elisabetta Bonardo ha chiuso al nono posto, contribuendo in modo decisivo al risultato complessivo. Anche tra i Cadetti il Piemonte ha brillato, con il secondo posto di Mirko Gatti, il terzo di Lorenzo Marcato e il quinto di Martino Giolitti, in una gara vinta dal toscano Francesco Calamai. Matteo Ciliberto ha completato la prova con un dodicesimo posto.

A chiudere la giornata è stato il Mondiale Allievi, che ha visto impegnate due atlete dell’Atletica Saluzzo: Lara Lovisi, ventisettesima, e Anna Laratore, quarantatreesima, entrambe protagoniste di un’esperienza internazionale preziosa per la loro crescita.