Provincia di Cuneo, al via le bitumature sulle strade provinciali del reparto di Saluzzo

Hanno preso il via in questi giorni gli interventi di bitumatura su alcune arterie del reparto viabilità di Saluzzo, nell’ambito del programma di manutenzione della rete stradale provinciale. I lavori interessano la strada provinciale 663 nel territorio di Saluzzo, la strada provinciale 165 “la Reale” nel territorio di Caramagna Piemonte e la strada provinciale 8 nel tratto compreso tra i Comuni di Brossasco e Venasca.

Le operazioni sono realizzate nel rispetto dei Criteri ambientali minimi (CAM) applicati alle infrastrutture stradali, che introducono specifiche tecniche e ambientali per la progettazione e l’esecuzione delle bitumature. Tra gli elementi qualificanti vi sono l’impiego di materiali riciclati, l’utilizzo di tecnologie produttive a minor impatto e una gestione più sostenibile dei cantieri, con l’obiettivo di ridurre i consumi e le emissioni e migliorare le prestazioni ambientali complessive della pavimentazione.

«Interveniamo in modo concreto sulle condizioni di sicurezza delle nostre strade, utilizzando tecnologie moderne che consentono lavorazioni rapide ed efficaci, con minori impatti sulla circolazione e sull’ambiente. Allo stesso tempo dobbiamo fare i conti con risorse limitate: la Provincia non dispone oggi dei finanziamenti necessari per garantire la manutenzione su tutta la rete di competenza. Per questo utilizziamo i fondi disponibili sulla base di criteri di priorità, con l’obiettivo di intervenire progressivamente su tutte le criticità segnalate dai Comuni e dai cantonieri che ogni giorno presidiano il territorio. Continuiamo comunque a investire in una manutenzione diffusa e sostenibile, con particolare attenzione alla sicurezza degli utenti e al rispetto dell’ambiente, ringraziando i cittadini per la collaborazione e la pazienza durante lo svolgimento dei lavori. Un ringraziamento va anche ai consiglieri Dovetta, Casale e Baldi per l’impegno e l’attenzione costante dedicati al tema della viabilità nei territori di rispettiva competenza», sottolinea il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo.

Gli interventi sono finalizzati a migliorare le condizioni della pavimentazione e la sicurezza della circolazione. Durante lo svolgimento dei lavori potranno verificarsi temporanee modifiche alla viabilità: si invita a prestare la massima attenzione alla segnaletica di cantiere e a programmare gli spostamenti tenendo conto dei possibili disagi.