Passaggio della campana al Lions Club Bra Host, Silvia Gullino è la nuova presidente

Silvia Gullino è la presidente del Lions Club Bra Host per l’anno sociale 2026-2027, dopo il tradizionale “passaggio della campana” con Andrea Molineris.

Un anno che sarà sicuramente all’insegna del “We Serve”, ovvero, prendersi cura degli altri e migliorare il mondo attraverso la solidarietà. Un’azione che ha segnato anche la vita del Club con i suoi 51 anni ruggenti.

Tanta emozione nella serata di giovedì 25 giugno presso il ristorante La Porta delle Langhe, soprattutto per la neo presidente, chiamata a portare in alto i valori lionistici attraverso un esempio di cui oggi le donne sono sempre più interpreti.

Silvia Gullino è giornalista pubblicista iscritta all’Ordine del Piemonte con ruolo di co-direttrice del giornale Il Nuovo Braidese, insegnante al Cnos-Fap di Bra e impegnata in iniziative di promozione culturale e sociale come responsabile del Caffè letterario, consigliera dell’associazione Albedo e Donne per la Granda, nonché socia della Confraternita della Salsiccia di Bra.

Per lei i migliori auspici di buon lavoro da parte di Andrea Molineris che nel suo intervento ha tracciato il bilancio della sua presidenza in scadenza il prossimo 30 giugno, ringraziando tutti coloro che gli sono stati vicino e hanno collaborato alla buona riuscita dei progetti.

La continuità e la collaborazione saranno senz’altro garantite, visti i sentimenti di amicizia che caratterizzano il Club, racchiusi persino nel motto scelto da Silvia Gullino: “L’amicizia serve”.

Dopo la spillatura Silvia Gullino ha ringraziato i soci per la fiducia accordata e ha illustrato le linee programmatiche da attuare durante il suo mandato, con particolare attenzione alle iniziative a favore del territorio e al rafforzamento dei rapporti di amicizia e collaborazione con gli altri club Lions.

«Il nostro Club è storico, ma moderno – spiega – perché è ben innestato nella società di oggi, dove tiene sempre presenti i propri compiti, tra solidarietà, attenzione ai più fragili, a chi ha bisogno e alla collettività. La strada sarà quella tracciata, per cui sarà un anno all’insegna di continuità, innovazione e futuro, attraverso azioni nel solco dello spirito “We Serve”.

Infine la foto di gruppo con la torta celebrativa e l’annuncio del Direttivo Lions e Leo 2026-2027 che sposa una frase dell’industriale americano Henry Ford «Riunirsi è l’inizio, rimanere insieme è un progresso, lavorare insieme un successo».

Tanti nomi che riaffermano con l’esempio l’attualità delle impostazioni del fondatore dell’associazione, Melvin Jones, a cominciare dallo slogan Liberty Intelligence Our Nations Safety (Libertà e Intelligenza sono la Salvezza della Nostra Nazione). In una parola, Lions.