Operazione “Strade Sicure”: il 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di Fossano assume il comando del Raggruppamento “Val Susa – Val d’Aosta”

Fossano, 23 giugno 2026 – Si è svolto ieri il passaggio di consegne tra il 3° Reggimento Alpini e il 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di Fossano, che assume ufficialmente il comando del Raggruppamento “Val Susa – Val d’Aosta” nell’ambito dell’Operazione Strade Sicure.

Il Raggruppamento opera da oltre un anno sotto il controllo del Comando Territoriale Nord di Padova, garantendo supporto alle autorità di pubblica sicurezza nei principali punti sensibili del Piemonte e della Valle d’Aosta. Gli artiglieri fossanesi avranno ora il compito di proseguire il lavoro svolto dagli alpini, che durante il loro mandato hanno affrontato uno scenario operativo in costante evoluzione, adattando dispositivi, mezzi e personale alle esigenze del territorio.

In Valle d’Aosta, il dispositivo è stato recentemente riconfigurato: è stato interrotto il servizio al traforo del Gran San Bernardo per tornare a supportare la Polizia di Frontiera al traforo del Monte Bianco, punto nevralgico per il contrasto all’immigrazione irregolare e ai traffici illeciti. Resta costante anche il presidio del traforo del Frejus, in Val Susa, caratterizzato da un elevato volume di traffico internazionale.

Parallelamente, gli artiglieri al comando del Colonnello Olav Conz continueranno a garantire la sicurezza dei cantieri della linea ferroviaria ad alta velocità (TAV) in Val Susa, grande opera strategica di rilevanza internazionale. L’azione congiunta tra militari e Forze di Polizia ha finora permesso il regolare avanzamento dei lavori.

Il Raggruppamento “Val Susa – Val d’Aosta” opera in un territorio relativamente contenuto ma quasi interamente montano, dove le condizioni climatiche – soprattutto in inverno – rappresentano una sfida costante. Accanto alle attività sul terreno, fondamentale sarà il lavoro organizzativo e logistico “dietro le quinte”, indispensabile per garantire continuità ed efficacia al dispositivo.

Per il 1° Reggimento Artiglieria da Montagna di Fossano si tratta di un ritorno al comando del Raggruppamento e della prosecuzione di un impegno che dura sin dall’avvio dell’Operazione Strade Sicure, con assetti forniti in diversi contesti del Piemonte e della Liguria.