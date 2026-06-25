Dopo il successo dell’apertura di Pian del Re, arriva la settimana delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso

La quinta edizione delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso si è aperta con il nuovo record di partecipazione per la salita di Pian del Re. I ciclisti registratisi al punto di ritrovo di Crissolo sono stati 740, il 23,3% in più rispetto al 2025 (quando furono 600) e il 13,8% in confronto al precedente primato dell’ascesa fatto registrare nel luglio 2022 (650 ciclisti registrati), quindi nel pieno della stagione estiva. La bella giornata e le alte temperature hanno spinto i ciclisti verso i 2.020 metri dell’arrampicata che termina nei pressi delle sorgenti del Po e a ridosso del Monviso, l’iconica montagna piemontese che domina, con la sua sagoma triangolare, la pianura della provincia di Cuneo. La risposta degli appassionati delle due ruote è stata entusiastica: ciclisti di ogni età e biciclette di ogni tipo hanno risalito la parte terminale della Valle Po raggiungendo il punto culminante della giornata, nel quale hanno trovato un ricco ristoro con prodotti locali e sono stati ritratti dal fotografo ufficiale della manifestazione.

Dopo il debutto, gli organizzatori pensano già alla settimana di chiusure al traffico motorizzato che si svolgerà da venerdì 3 a venerdì 10 luglio, dando la possibilità, a chi viene da lontano, di programmare una serie di ascese quotidiane sulle principali salite della Provincia Granda: al termine di ogni salita, i partecipanti troveranno un piccolo ristoro gratuito con prodotti del territorio. La scalata del 3 luglio al Colle dell’Agnello sarà contestuale all’epilogo dell’omologa manifestazione transalpina, la Tournée des Grands Cols. Entrambi i versanti del colle transfrontaliero saranno chiusi al traffico motorizzato offrendo ai ciclisti l’esperienza di un’ascesa in assoluta sicurezza.

Sabato 4 luglio il ritrovo sarà a Bagnolo Piemonte per la scalata al versante meridionale dell’impegnativa ascesa di Montoso, affrontata di recente – ma sul lato opposto – nell’avvincente tappa conclusiva del Giro d’Italia Women. Una volta giunti ai 1250 metri di Montoso, i grimpeur potranno proseguire fino ai 1531 metri di località Rucas.

L’appuntamento di domenica 5 luglio sarà riservato a chi pedala su gravel e mountain bike, con la Strada dei Cannoni, un’antica via militare che si sviluppa sulla cresta spartiacque tra le valli Varaita e Maira, offrendo uno strepitoso panorama sulle Alpi Marittime e Cozie, con il sottofondo dei fischi delle marmotte che abbondano in quei prati d’alta quota. Alle ore 9, al punto di ritrovo di Pian Pietro di Valmala, è previsto inoltre un momento istituzionale con l’apertura stagionale della Strada dei Cannoni e l’inaugurazione della dotazione informativa del percorso, al quale farà seguito la partenza per escursione in bici degli amministratori partecipanti. Punto d’arrivo della giornata sarà il Colle di Sampeyre che, lunedì 6 luglio, verrà invece affrontato in bicicletta dai due versanti asfaltati delle valli Varaita e Maira.

Mercoledì 7 luglio, le Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso torneranno a Pian del Re, per la scalata infrasettimanale dell’ascesa che ha aperto il calendario 2026. La seconda novità del 2026 è prevista per giovedì 8 luglio, quando si salirà ai 2035 metri del Santuario di Sant’Anna di Vinadio, uno dei più alti d’Europa. L’inserimento di questa nuova scalata celebra il decimo anniversario del traguardo che consegnò a Vincenzo Nibali il secondo successo al Giro d’Italia. Venerdì 9 luglio verranno chiusi al traffico i tre versanti del Colle Fauniera: quello settentrionale della Val Maira, quello orientale della Valle Grana e quello meridionale della Valle Stura.

Il gran finale della settimana delle Scalate leggendarie nelle Terre del Monviso è previsto per venerdì 10 luglio dalle ore 18 alle 21. Come lo scorso anno, l’appuntamento conclusivo di questa intensa settimana di ciclismo nelle valli cuneesi si svolgerà in fascia preserale. La Trattoria del Castello, posta a pochi metri dall’arrivo, proporrà una cena a base di lasagne e dolce a 10 euro. Le prenotazioni (effettuabili telefonando allo 0171.904169) verranno accettate fino a esaurimento dei posti disponibili. Inoltre, a partire dalle ore 19.30, la piazzetta di Montemale sarà animata dal concerto del Duo Poletti Baudino. Il duo – composto da Mario Poletti e Simonetta Baudino – propone un concerto a ballo, della durata di due ore circa, con un repertorio di brani strumentali e cantati della tradizione occitana e di brani originali che ad essa si ispirano, offrendo uno spettacolo musicale coinvolgente e divertente funzionale tanto alla danza quanto all’ascolto dove convivono tradizione e modernità.

Gli eventi sono organizzati da Terres Monviso con il sostegno di risorse dell’Unione Europea nell’ambito del Programma Interreg ALCOTRA Italia Francia 2021-2027 – Progetto n. 21276 Terres Monviso + ATTRA(c)TIVE, dalle Unioni Montane Valle Stura, Valle Grana, Valle Maira, Valle Varaita, Comuni del Monviso e Barge-Bagnolo e dal Comune di Saluzzo con la collaborazione tecnica di Velo Caraglio e Vigor Cycling Team. Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Uncem Piemonte e ATL del Cuneese hanno concesso il loro patrocinio. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito www.scalateleggendarie.it

DATE E ORARI DELLA SETTIMANA DELLE SCALATE LEGGENDARIE NELLE TERRE DEL MONVISO

Venerdì 3 luglio: Colle dell’Agnello ore 9-13

Sabato 4 luglio: Montoso e Rucas di Bagnolo Piemonte ore 8-13

Domenica 5 luglio: Strada dei Cannoni (gravel e mtb) ore 8-13

Lunedì 6 luglio: Colle di Sampeyre ore 8-13

Martedì 7 luglio: Pian del Re ore 9-12

Mercoledì 8 luglio: Sant’Anna di Vinadio ore 8-13

Giovedì 9 luglio: Colle Fauniera ore 8-13

Venerdì 10 luglio: Montemale di Cuneo ore 18-21