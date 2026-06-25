Alba: “Voucher scuola” della Regione Piemonte per l’anno scolastico 2026/2027

Dalle ore 13:00 di giovedì 25 giugno fino alle ore 13:00 di giovedì 16 luglio 2026 è possibile presentare domanda per i Voucher Scuola erogati dalla Regione Piemonte. Il voucher scuola è un buono corrispondente a un importo in denaro messo a disposizione di studenti iscritti a scuole primarie o secondarie di primo e secondo grado o agenzie formative.

L’importo del voucher sarà determinato sulla base dell’I.S.E.E. minorenni 2026 e può essere utilizzato per le spese di iscrizione e frequenza, oppure per l’acquisto di libri di testo, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione. Il valore I.S.E.E. non dovrà superare la soglia di Euro 15.748,78.

La domanda può essere presentata da:

Genitore dello studente, appartenente al nucleo familiare dello studente e avente la medesima residenza

Studente/ssa maggiorenne (solo se lo studente/ssa maggiorenne compila la richiesta per se stesso/a)

Legale rappresentante dello studente minorenne

Altro soggetto maggiorenne appartenente al nucleo familiare

Non saranno ammesse le domande per studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria (diploma) e che abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età.

La domanda sarà compilabile unicamente online tramite il Portale PiemonteTu alla voce “Istruzione” (https://www.piemontetu.it/home), il portale di accesso unico per i servizi al cittadino, con accesso da pc, smartphone e tablet. È necessario essere in possesso di credenziali Spid, CIE o di Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi.

In caso di richiesta di maggiorazione del voucher per studenti disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES), occorre indicare in domanda gli estremi della certificazione. La maggiorazione sarà riconosciuta solo in presenza di certificazioni rilasciate dal Servizio sanitario nazionale.

Eventuali variazioni, riguardanti i dati anagrafici ovvero il cambio della scuola dello studente beneficiario, intervenute dopo la chiusura del bando dovranno essere tempestivamente comunicate al seguente indirizzo mail attivato dalla Regione Piemonte: [email protected]

Per essere assistiti nella compilazione delle domande è possibile prenotare un appuntamento presso i Punti di Facilitazione Digitale, operativi ad Alba nella sede della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Alba in General Govone n. 11 contattando i n. tel. 0173 292247 – 345 – 289 in orario d’ufficio.