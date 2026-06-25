Alba: “Voucher scuola” della Regione Piemonte per l’anno scolastico 2026/2027

Dalle ore 13:00 di giovedì 25 giugno fino alle ore 13:00 di giovedì 16 luglio 2026 è possibile presentare domanda per i Voucher Scuola erogati dalla Regione Piemonte. Il voucher scuola è un buono corrispondente a un importo in denaro messo a disposizione di studenti iscritti a scuole primarie o secondarie di primo e secondo grado o agenzie formative.
L’importo del voucher sarà determinato sulla base dell’I.S.E.E. minorenni 2026 e può essere utilizzato per le spese di iscrizione e frequenza, oppure per l’acquisto di libri di testo, trasporti, materiale didattico e dotazioni tecnologiche funzionali all’istruzione. Il valore I.S.E.E. non dovrà superare la soglia di Euro 15.748,78.
La domanda può essere presentata da:
- Genitore dello studente, appartenente al nucleo familiare dello studente e avente la medesima residenza
- Studente/ssa maggiorenne (solo se lo studente/ssa maggiorenne compila la richiesta per se stesso/a)
- Legale rappresentante dello studente minorenne
- Altro soggetto maggiorenne appartenente al nucleo familiare
Non saranno ammesse le domande per studenti che abbiano già conseguito un titolo di studio di scuola secondaria (diploma) e che abbiano già compiuto il ventunesimo anno di età.
La domanda sarà compilabile unicamente online tramite il Portale PiemonteTu alla voce “Istruzione” (https://www.piemontetu.it/home), il portale di accesso unico per i servizi al cittadino, con accesso da pc, smartphone e tablet. È necessario essere in possesso di credenziali Spid, CIE o di Tessera Sanitaria con funzionalità di Carta Nazionale dei Servizi.
In caso di richiesta di maggiorazione del voucher per studenti disabili, con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) o con esigenze educative speciali (EES), occorre indicare in domanda gli estremi della certificazione. La maggiorazione sarà riconosciuta solo in presenza di certificazioni rilasciate dal Servizio sanitario nazionale.
Eventuali variazioni, riguardanti i dati anagrafici ovvero il cambio della scuola dello studente beneficiario, intervenute dopo la chiusura del bando dovranno essere tempestivamente comunicate al seguente indirizzo mail attivato dalla Regione Piemonte: [email protected]
Per essere assistiti nella compilazione delle domande è possibile prenotare un appuntamento presso i Punti di Facilitazione Digitale, operativi ad Alba nella sede della Ripartizione Servizi alla Persona del Comune di Alba in General Govone n. 11 contattando i n. tel. 0173 292247 – 345 – 289 in orario d’ufficio.