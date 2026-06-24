Limone Piemonte, presentata la mostra di Cracking Art. I vincitori del contest delle fotografie saranno premiati con opere d’arte

Un selezionato gruppo di stakeholder del mondo dell’arte e giornalisti venerdì ha preso parte alla presentazione di “Favole Urbane”, progetto di promozione dell’arte contemporanea nei contesti urbani attraverso l’installazione di opere di Cracking Art.

Da due settimane coccodrilli, chiocciole, rondini, conigli e tanti altri simpatici animali in formato maxi e dai colori sgargianti fanno capolino nelle zone più iconiche della cittadina turistica, con un messaggio ben chiaro: il dialogo tra la natura ricreata dall’arte e gli spazi antropizzati possono, in un gioco di contrasti e affinità, ancora dare vita a storie, creare suggestioni, permettere di guardare attraverso una nuova lente di ingrandimento le nostre città.

A prendere la parola, per spiegarne i contenuti, in sede inaugurale Kicco, rappresentante della Craking Art: «Le nostre sculture colorate si inseriscono nel contesto urbano creando occasioni di incontro, sorpresa e partecipazione. Le opere invitano i bambini a interagire, giocare e lasciarsi guidare dalla fantasia, mentre offrono agli adulti punti di vista inediti e scenari suggestivi da vivere e condividere. In questo modo l’arte esce dai luoghi tradizionali dell’esposizione e diventa parte integrante dell’esperienza quotidiana del territorio».

IL CONCORSO FOTOGRAFICO

L’inaugurazione della mostra è stata anche l’occasione per lanciare il concorso fotografico “Limone da Favola”. Saranno proprio i fotografi, anche se amatoriali, i protagonisti delle prossime settimane: potranno infatti realizzare degli scatti con soggetti le opere esposte e vedersi premiati con tre opere di Cracking Art.

Per partecipare sarà sufficiente pubblicare le immagini su Instagram, taggare @mylimone e utilizzare l’hashtag #LimoneDaFavola entro il 31 agosto. Sarà una giuria di esperti ad effettuare la valutazione.

LO SLANCIO DI LIMONE

A dare il benvenuto agli artisti, che hanno poi dialogato con colleghi e giornalisti, anche il consigliere comunale Manuel Giordano, che ha letto un messaggio del sindaco Massimo Riberi: «Questo è un ulteriore tassello del percorso culturale che abbiamo avviato per valorizzare Limone Piemonte. Con Cracking Art, proseguiamo idealmente sulla strada intrapresa da qualche anno, che vede nella cultura non un semplice elemento di intrattenimento, ma uno strumento di crescita, di promozione del territorio e di arricchimento della comunità».

Tutti hanno concordato sull’opportunità che Limone ha di coniugare la bellezza del suo patrimonio naturale con proposte culturali di qualità, capaci di sorprendere, coinvolgere e lasciare un ricordo duraturo ai visitatori.