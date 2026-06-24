Coppa Piemonte Promozione Femminile – Villastellone Carignano vs Racco ’86, una sola andrà alla finalissima!

Penultimo atto stagionale per la Coppa Piemonte Promozione con le semifinali di ritorno che daranno vita ad un mercoledì da leoni.

Dopo il 2-2 della gara di andata ancora 90’, più eventuali supplementari e rigori, per Villastellone Carignano e Racco ’86 che si sfideranno per raggiungere la finalissima. Gara certamente non semplice per Sarale e compagne che dovranno sovvertire anche il fattore campo avverso contro una formazione tosta e difficile da affrontare.

Dalla parte opposta del tabellone non dovrebbe avere problemi la Biellese che, dopo il 5-2 dell’andata, vanta un grande, e forse irrecuperabile, vantaggio.

Coppa Piemonte Femminile – Semifinali

Mappanese – Biellese (and. 2-5)

Villastellone Carignano – Racco ’86 (and. 2-2)