Successo oltre le aspettative per il raduno di auto d’epoca dei Lions Club Cuneo: la solidarietà accende i motori

Più di 45 vetture storiche al via. Raccolti fondi per i prossimi service benefici sul territorio dei Lions Club di Cuneo.

Un successo straordinario e, per certi versi, persino inaspettato. Si è concluso con un bilancio oltremodo positivo il primo Raduno di Auto d’Epoca organizzato dai Lions Club di Cuneo, domenica 21 giugno.

L’evento, nato con il preciso scopo di unire la passione per le quattro ruote storiche alla solidarietà concreta, ha visto la partecipazione di oltre 45 vetture, trasformando le strade del cuneese in un museo a cielo aperto e, soprattutto, in un grande palcoscenico di generosità.

Grazie alla massiccia adesione di collezionisti e all’affetto del pubblico che è accorso ad ammirare i veicoli e a lasciare la propria offerta; l’obiettivo principale è stato pienamente raggiunto: il ricavato della giornata sarà infatti devoluto ai prossimi service benefici che i Lions Club Cuneo attiveranno sul territorio, a favore delle fasce più deboli e delle emergenze sociali locali.

La giornata, baciata dal sole, ha vissuto momenti di grande convivialità ma anche di sana competizione. Durante le premiazioni finali sono stati consegnati i riconoscimenti speciali, che hanno celebrato la storia e la passione per il motorismo: le vetture più storiche, veri e propri gioielli di meccanica che hanno incantato il pubblico; i conducenti più anziani: custodi di una passione senza tempo e memoria storica del motorismo e gli equipaggi arrivati da più lontano: che hanno confermato l’attrattività dell’evento, arrivando non solo dalla Liguria o dalla Valle d’Aosta, ma persino dalla Francia, dando alla manifestazione un respiro internazionale.

“Vedere così tante persone e vetture straordinarie, rispondere al nostro appello ci riempie di orgoglio”, spiega l’Avv. Noemi Mallone, Presidente dei Lions Club Cuneo: “ Ma la soddisfazione più grande, è sapere che ogni chilometro percorso e ogni singola donazione, si trasformeranno in aiuti concreti per la nostra comunità. Un grazie di cuore a tutti”.

Un successo di questa portata è stato possibile solo grazie a una straordinaria rete di collaborazioni. I Lions Club di Cuneo intendono ringraziare calorosamente la Pasticceria Arione per la golosa colazione, il Ristorante Villa San Lorenzo, per l’ospitalità e l’eccellente pranzo, la Fattoria Moris per l’accoglienza durante la tappa aperitivo, l’agenzia immobiliare Engel & Völkers per il prezioso supporto logistico e organizzativo, tutti gli sponsor che hanno creduto nel progetto, la Scuderia Veltro, che grazie alla sua esperienza, ha reso questa giornata perfetta e il Comune di Cuneo per il patrocinio concesso.

Il ringraziamento più grande va però a loro: ai partecipanti, ai passeggeri e ai cittadini cuneesi. Con la loro presenza hanno dimostrato, ancora una volta, che quando la solidarietà chiama, Cuneo risponde sempre con il cuore.