Lega Pallavolo Serie A: presentate le iscrizioni ai campionati. Cuneo e Savigliano presenti

È scaduto oggi, martedì 23 giugno 2026, il termine per la presentazione della documentazione necessaria all’ammissione ai Campionati di SuperLega, Serie A2 e Serie A3 Credem Banca 2026/27. Sono 47 le società che hanno depositato la modulistica richiesta. Mancano all’appello soltanto Volley Sassuolo (MO) e PAG Taviano (LE), neopromosse dalla Serie B e qualificate nell’ultima fase dei Play Off, che potranno completare la procedura entro venerdì 26 giugno.

La Commissione Ammissione Campionati della Lega Pallavolo Serie A ha già avviato l’esame della documentazione ricevuta. I lavori si concluderanno entro venerdì 3 luglio 2026, quando verrà trasmesso alla FIPAV e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo Serie A l’elenco ufficiale delle società ammesse all’82° Campionato Serie A Credem Banca.

In SuperLega e Serie A2 tutti i Club aventi diritto hanno presentato regolarmente la domanda di iscrizione: 12 in SuperLega e 14 in Serie A2.

Per quanto riguarda la Serie A2, la società New Volley Gioia del Colle (BA) ha acquisito i diritti sportivi della Folgore Massa Lubrense (Sorrento, NA), mentre Luck Volley Palmi (RC) ha rilevato quelli della Saturnia Acicastello (CT). Inoltre, a seguito della rinuncia all’iscrizione da parte della Prisma Volley Taranto, è stata accolta la richiesta di ammissione come società riserva per il prossimo campionato presentata da Pallavolo Belluno.

In Serie A3 hanno presentato domanda di iscrizione 21 società aventi diritto, comprese le neopromosse Pallavolo Valli di Lanzo (Ciriè, TO) e Callipo Sport Vibo Valentia. La società Terni Volley Academy ha invece formalizzato richiesta di ripescaggio (integrazione) alla categoria. Sono state inoltre accolte le domande di ammissione come società riserva per la Serie A3 presentate da Diavoli Rosa Brugherio (MB), Corigliano Volley (CS) e Folgore Massa Lubrense (Sorrento, NA). Ha infine comunicato la rinuncia all’iscrizione alla Serie A3 la società Emma Villas Vitt Siena.

Ecco la lista completa (con i nominativi societari) delle squadre che hanno presentato domanda d’iscrizione. La denominazione utilizzata durante il campionato verrà comunicata ad ammissione confermata.

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di SuperLega Credem Banca 2026/27:

CISTERNA Volley (LT)

Volley Lube CIVITANOVA (MC)

CUNEO Volley

Powervolley MILANO 2.0

MODENA Volley Punto Zero

Vero Volley MONZA

Pallavolo PADOVA

Sir Safety Umbria Volley PERUGIA

You Energy Volley PIACENZA

Centro Sportivo PRATA DI PORDENONE (PN) (Neopromossa)

TRENTINO Volley (TN)

VERONA Volley

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A2 Credem Banca 2026/27:

Virtus Volley AVERSA

Pallavolo BELLUNO (Inserimento come “società riserva”)

Atlantide Pallavolo BRESCIA

Virtus Volley FANO (PU)

New Volley GIOIA DEL COLLE (BA) (Acquisizione titolo da Folgore Massa Lubrense)

M&G Scuola di Pallavolo GROTTAZZOLINA (FM) (Retrocessa)

Rinascita LAGONEGRO (PZ)

Pallavolo MACERATA

Luck Volley PALMI (RC) (Acquisizione titolo da Saturnia Acicastello)

PINETO Polisportiva (TE)

Pallavolo Delta PORTO VIRO (RO)

G.S. Porto Robur Costa 2030 RAVENNA

Sport Specialist REGGIO CALABRIA (Neopromossa)

Volley Tricolore REGGIO EMILIA (Neopromossa)

Hanno presentato richiesta d’iscrizione al Campionato di Serie A3 Credem Banca 2026/27:

Pallavolo La Bollente ACQUI TERME (AL)

Diavoli Rosa BRUGHERIO (MB)

CUS CAGLIARI

Spike Devils CAMPOBASSO

Libertas Brianza CANTÙ (CO) (Retrocessa)

New Mater CASTELLANA GROTTE (BA)

Pallavolo Valli Di Lanzo (TO) (CIRIÈ) (Neopromossa)

CORIGLIANO Volley (CS) (Inserimento come “società riserva”)

ASD Green Volley GALATONE (LE)

Pallavolo Azzurra ALESSANO (LE)

Gabbiano Top Team Volley MANTOVA

Volley MODICA (RG)

Plus Volleyball SABAUDIA (LT)

Volley Team Club SAN DONÀ DI PIAVE (VE)

Pallavolo SAN GIUSTINO (PG)

SARROCH Polisportiva (CA)

Volley SAVIGLIANO (CN)

Folgore MASSA LUBRENSE (NA) (SORRENTO) (Inserimento come “società riserva”)

TERNI Volley Academy (Ripescata)

ASD Silvolley di TREBASELEGHE (PD)

Callipo Sport VIBO VALENTIA (Neopromossa)