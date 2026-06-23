La Strada Romantica delle Langhe e del Roero rinnova il Consiglio Direttivo e conferma Alberto Cerrino come Presidente

L’associazione Strada Romantica delle Langhe e del Roero ha rinnovato i propri organi istituzionali lo scorso 15 giugno durante l’Assemblea annuale. Per il prossimo triennio, per avere una maggiore rappresentatività dell’intero territorio, in vista di numerosi progetti per migliorare l’accessibilità delle tappe belvedere e per creare un rinnovato piano gestionale, il numero di consiglieri è stato portato da 7 a 9, includendo una rappresentanza sia del Roero che della bassa e alta Langa.

Il direttivo ha confermato Alberto Cerrino alla presidenza, mentre Beatrice Marengo assume la direzione operativa dell’ente. Il nuovo Consiglio Direttivo è pronto a guidare l’associazione verso il ventesimo anniversario dalla sua fondazione.

Alberto Cerrino è stato rieletto alla guida dell’associazione, confermando così la continuità di indirizzo e di visione che ha caratterizzato il percorso dell’ente negli ultimi anni. Al suo fianco, con il ruolo di Vice Presidente, è stato riconfermato Pier Angelo Battaglino, in rappresentanza del Comune di Vezza d’Alba.

Il nuovo Consiglio Direttivo vede inoltre nel ruolo di consiglieri Chiara De Andreis per il Comune di Sinio, Claudio Alberto in rappresentanza del GAL Langhe Roero Leader, Marco Scuderi per l’Associazione Commercianti Albesi, Stefano Fenoglio per Turismo in Langa APS, Antonella Marasso per il Comune di Neive, Elena Marcarino per il Comune di Treiso e Clara Barbiero per il Comune di Mombarcaro.

Alberto Cerrino, confermato alla presidenza, guarda al futuro con ambizione e delinea gli obiettivi che attendono l’associazione nel prossimo anno:

«Ci troviamo in un momento quanto mai stimolante per Strada Romantica. Il prossimo anno festeggiamo vent’anni di storia e abbiamo scelto di non limitarci ai festeggiamenti: vogliamo che questo anniversario sia l’occasione per un lavoro serio di consolidamento e rilancio. Stiamo investendo sull’esperienza del visitatore — migliorando le tappe del percorso e l’hub-centro di interpretazione presso la chiesa di San Giovanni di Trezzo Tinella — e parallelamente stiamo rinnovando gli strumenti interni, dal regolamento al piano di gestione. La novità più interessante riguarda però la rete: stiamo lavorando alla creazione di tappe satelliti, belvederi che si riconnettono a Strada Romantica e la restituiscono al visitatore come punto di riferimento vivo del territorio».

Beatrice Marengo assume la direzione operativa di Strada Romantica delle Langhe e del Roero. Profonda conoscitrice dell’associazione fin dalle sue origini, Marengo porta con sé un patrimonio di esperienza diretta e una visione progettuale orientata allo sviluppo territoriale e alla valorizzazione dell’identità della Langa e del Roero. Le parole della nuova direttrice:

«Ricevere questo incarico è per me motivo di grande responsabilità e di altrettanto grande entusiasmo. Conosco Strada Romantica dall’interno, ne ho vissuto la nascita e la crescita giorno per giorno, e so quanto lavoro, passione e dedizione abbiano costruito ciò che oggi questa associazione rappresenta per il territorio. Vorrei ringraziare il Presidente Alberto Cerrino e l’intero Consiglio Direttivo per la fiducia riposta in me: è un segnale che mi incoraggia a guardare avanti con ambizione. Un pensiero va soprattutto a Filippo Ghisi, che con impegno e competenza ha contribuito a tracciare una parte importante di questo percorso. La Strada Romantica non è solo un itinerario: è un racconto vivo della Langa e del Roero. Il mio obiettivo è amplificare questa narrazione, aprirla a nuovi pubblici, renderla più accessibile e ancora più capace di emozionare. Vent’anni sono un punto di partenza, non un traguardo.»

Filippo Ghisi, direttore uscente, chiude con una riflessione sul cammino compiuto:

«È stato un onore essere il direttore di Strada Romantica per quasi dieci anni. In questo percorso abbiamo portato a termine progetti importanti, lavorando fianco a fianco con due presidenti — prima con Annalisa Ghella, poi con Alberto Cerrino — e costruendo insieme qualcosa di concreto per il territorio. Tra i risultati di cui vado più fiero c’è sicuramente l’apertura dell’hub e centro di interpretazione a Trezzo Tinella. Sono convinto che in questi anni Strada Romantica abbia compiuto un salto significativo, e sono grato a tutti coloro che lo hanno reso possibile».

La Strada Romantica delle Langhe e del Roero

Strada Romantica delle Langhe e del Roero è un itinerario di 11 tappe panoramiche che attraversa alcuni tra i più suggestivi paesaggi vitivinicoli del Piemonte, patrimonio UNESCO dal 2014. Nata per valorizzare il territorio tra la Langa e il Roero, l’associazione riunisce comuni, enti e realtà produttive accomunati dalla volontà di promuovere un turismo di qualità, attento all’identità culturale, enogastronomica e paesaggistica di questi luoghi.

Informazioni

Per conoscere nel dettaglio tutte le iniziative: www.stradaromantica.it

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