Savigliano: l’Urologia presenta al congresso regionale la nuova tecnica laser TPLA in anestesia locale e ipnosi

L’Urologia dell’ospedale di Savigliano sarà protagonista al convegno regionale dell’Associazione Urologi di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria, in programma sabato 27 giugno ad Aosta, con la presentazione della nuova metodica TPLA – Echo Laser applicata in regime ambulatoriale per il trattamento dell’ipertrofia prostatica benigna.

Il direttore sostituto della Struttura Complessa di Urologia, Paolo Mondino, illustrerà l’esperienza maturata dal reparto con questa tecnologia innovativa, introdotta grazie alla donazione del software da parte dell’associazione Amici dell’Ospedale di Savigliano e alla fornitura delle fibre laser da parte dell’Asl CN1. Il percorso formativo è iniziato circa un anno fa con un training presso i centri di Firenze e Verona, coinvolgendo i dottori Diego Rosso e Riccardo Rossi. In Piemonte, oltre a Savigliano, l’unico altro centro dotato di questa tecnologia è l’Ospedale Molinette.

La metodica TPLA (termoablazione laser transperineale) consente un trattamento mirato del tessuto prostatico in eccesso tramite fibre laser, sotto guida ecografica, senza coinvolgere le strutture sane circostanti. L’intervento viene eseguito in anestesia locale, con la possibilità di utilizzare tecniche di ipnosi nei pazienti favorevoli, e non richiede il supporto anestesiologico. Il paziente accede in mattinata e viene dimesso nel pomeriggio.

Mondino sottolinea come la procedura riduca in modo significativo le complicanze tipiche degli interventi disostruttivi tradizionali, compreso il rischio di eiaculazione retrograda, poiché non vengono interessate strutture critiche come capsula prostatica, uretra o retto. La mini‑invasività, l’assenza di sanguinamento e la rapidità dell’intervento la rendono particolarmente indicata per pazienti anziani, con comorbidità o in terapia anticoagulante, spesso non candidabili alla chirurgia in anestesia generale.

I sintomi urinari migliorano progressivamente nelle settimane successive, con stabilizzazione del risultato entro 1‑2 mesi. La metodica, ormai consolidata come sicura ed efficace, è riconosciuta anche nelle linee guida della Società Europea di Urologia, rappresentando un’alternativa alla disostruzione endoscopica tradizionale nei pazienti più fragili. In casi selezionati e previa approvazione del Comitato Etico, può essere utilizzata anche per il trattamento focale di tumori prostatici.