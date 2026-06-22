Cuneo – Il Grandis vola in Australia: conclusa la mobilità internazionale a Brisbane

Un gruppo di 13 partecipanti dell’IIS “S. Grandis” di Cuneo – studenti, docenti e la Dirigente Scolastica Milva Rinaudo – ha concluso una straordinaria esperienza di mobilità internazionale a Brisbane, in Australia, dal 27 maggio all’8 giugno 2026. Il viaggio, realizzato nell’ambito del progetto “Talent” cofinanziato dai fondi PNRR – PCTO, STEM e Multilinguismo, ha rappresentato un’occasione unica di crescita linguistica, culturale e personale.

Questa mobilità ha assunto un valore particolarmente profondo perché dedicata alla memoria del professor Roberto Del Prete, per tutti “Delpry”, nato proprio in Australia e per anni anima dei progetti internazionali del Grandis. Il suo spirito libero, la sua curiosità e la sua capacità di costruire ponti tra culture diverse continuano a ispirare l’Istituto. Il viaggio a Brisbane è stato anche un modo per onorarne l’eredità.

Gli studenti sono stati accolti da famiglie ospitanti australiane, vivendo un’autentica immersione linguistica e culturale. Le attività formative, realizzate in collaborazione con una scuola di lingue di Brisbane, sono state affiancate da numerose uscite sul territorio dedicate alla scoperta dell’ambiente, della cultura e della società del Queensland. Tra le esperienze più significative: il Queensland Museum, i Giardini Botanici, il Lone Pine Koala Sanctuary, l’isola di North Stradbroke, oltre a momenti di approfondimento su biodiversità, sostenibilità, multiculturalità e cultura aborigena.

Particolarmente rilevante è stata la visita alla Queensland University of Technology (QUT), dove il gruppo è stato accolto dal Dr Ivano Bongiovanni, originario di Rocca de Baldi e oggi Direttore Generale di AUSCERT e docente di Cybersecurity Management alla UQ Business School. Gli studenti hanno potuto conoscere da vicino il sistema universitario australiano, visitare il campus e approfondire le opportunità offerte dai percorsi accademici legati all’innovazione e alle nuove tecnologie: un momento prezioso di orientamento internazionale.

L’esperienza australiana è solo una delle tante mobilità realizzate nel 2025/26 grazie al progetto “Talent”, che ha permesso a 110 studenti di partecipare a percorsi formativi in Finlandia, Francia, Malta, Spagna e Irlanda. A queste si aggiungono le mobilità dell’Accreditamento Erasmus+, che hanno coinvolto altri 50 studenti nei Paesi Bassi e in Belgio, e quelle finanziate dal PNRR Erasmus, che hanno portato 82 studenti in Spagna, Irlanda, Grecia, Francia e Belgio, oltre a quattro mobilità individuali di lunga durata in Irlanda e Martinica.

Nel complesso, oltre 200 studenti del Grandis hanno vissuto un’esperienza internazionale nell’anno scolastico appena concluso, confermando la forte vocazione europea dell’Istituto e il suo impegno nel preparare i giovani a un mondo sempre più globale.

L’Australia si è rivelata non solo una destinazione affascinante, ma un vero laboratorio educativo a cielo aperto, capace di offrire nuove competenze, nuove prospettive e una maggiore consapevolezza delle opportunità che il mondo può offrire.