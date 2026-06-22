Caraglio Calcio: Andrea Bergesio è il nuovo allenatore della Juniores

Il Caraglio Calcio continua a investire con convinzione sul proprio settore giovanile e annuncia con soddisfazione l’ingresso di due figure di grande esperienza e competenza nel progetto biancoverde: Andrea Bergesio, nuovo allenatore della formazione Juniores, ed Emanuele Conforti, che farà parte dello staff tecnico.

Per la guida della Juniores, la società ha scelto Andrea Bergesio, tecnico molto conosciuto e apprezzato nel panorama calcistico provinciale. Nel corso della sua carriera ha ottenuto risultati di rilievo, in particolare durante l’esperienza al Murazzo, dove in tre stagioni ha contribuito alla crescita della squadra accompagnandola dalla Seconda alla Prima Categoria e conquistando successivamente un prestigioso terzo posto nel massimo campionato provinciale.

Bergesio vanta inoltre numerose esperienze alla guida di formazioni Juniores del territorio, distinguendosi per la capacità di lavorare con i giovani e valorizzarne le qualità tecniche e umane.

Nell’ultima stagione ha ricoperto il ruolo di vice allenatore al San Sebastiano in Prima Categoria. Nel finale di campionato, a causa dell’assenza del tecnico per motivi di salute, ha assunto la guida della squadra nell’ultimo mese di attività, conducendola fino alla finale play-off e confermando ancora una volta le proprie qualità professionali e umane.

Accanto a lui arriva anche Emanuele Conforti, ex calciatore che metterà a disposizione della società l’esperienza maturata in anni di attività agonistica. Originario della Calabria, Conforti è cresciuto nel settore giovanile del Cosenza. Successivamente ha avuto l’opportunità di confrontarsi con il campionato di Eccellenza calabrese vestendo la maglia dell’Acri, esperienza che gli ha consentito di maturare importanti competenze tecniche e caratteriali. In seguito è diventato uno dei protagonisti dell’Olimpic Rossanese nel campionato di Promozione, confermandosi come un giocatore di grande affidabilità e personalità.

Negli anni successivi, per motivi lavorativi, si è trasferito in Piemonte, dove ha continuato il proprio percorso calcistico in diverse realtà del territorio. Tra le esperienze più significative spicca quella con il Bisalta, culminata con la vittoria del campionato di Seconda Categoria, oltre al percorso al Valvermenagna in Prima Categoria, squadra con la quale ha concluso la propria carriera da calciatore.

“Con questi due importanti innesti il Caraglio Calcio rafforza ulteriormente il proprio progetto dedicato alla crescita dei giovani, affidandosi a persone di grande esperienza, competenza e motivazione. L’obiettivo è continuare a costruire un percorso sempre più ambizioso e formativo per i ragazzi del vivaio, offrendo loro un ambiente in cui crescere sia dal punto di vista sportivo che umano. – spiegano dalla società – La società dà il benvenuto ad Andrea Bergesio ed Emanuele Conforti e augura loro buon lavoro in vista della nuova stagione sportiva, certa che il loro contributo rappresenterà un importante valore aggiunto per il presente e il futuro del settore giovanile biancoverde”.