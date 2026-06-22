Accademie in Valle: si apre la prenotazione per il grande evento alla Certosa di Pesio con Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello.

Si alza il sipario sulla 19ª edizione di Accademie in Valle, la rassegna che porta la grande musica nelle più suggestive cornici delle vallate cuneesi. A partire da giovedì 25 giugno, si aprono ufficialmente le prenotazioni per l’attesissimo concerto d’apertura alla Certosa di Pesio, che vedrà protagonisti due giganti del jazz contemporaneo: Fabrizio Bosso alla tromba e Julian Oliver Mazzariello al pianoforte.

Il duo presenterà Il cielo è pieno di stelle, un emozionante e ricercato omaggio alla musica di Pino Daniele, nato dal loro sodalizio ventennale e sfociato nell’omonimo album pubblicato per Warner Music. Una rilettura profonda che riveste di jazz i capolavori del cantautore napoletano, da Napule è a Je so’ pazzo, fino a Quando e Sicily.

Il concerto alla Certosa rappresenta il perfetto biglietto da visita di una stagione che punta tutto sull’eccellenza. Il maestro Angelo Vinai, direttore artistico del festival commenta così la programmazione: «Siamo orgogliosi di presentare un cartellone che conta quest’anno ben 11 appuntamenti, tutti rigorosamente a ingresso gratuito. Dopo il successo straordinario delle ultime due edizioni, che hanno visto protagonisti artisti del calibro di Richard Galliano, Paolo Fresu e Daniele di Bonaventura, abbiamo voluto confermare standard di assoluta eccellenza. L’apertura alla Certosa di Pesio ne è la conferma: la nostra missione resta quella di portare musica di altissimo livello nelle nostre valli, valorizzando le cornici spettacolari che il nostro territorio offre e rendendo la grande arte accessibile a tutti».

Un cartellone tra grandi omaggi, natura e contaminazioni

Dopo l’evento inaugurale, il festival toccherà Vernante, Demonte, Chiusa di Pesio, Entracque e Limone Piemonte, offrendo un viaggio sonoro unico che spazia dalla musica classica al rock, passando per la canzone d’autore e il folk.

Ecco i prossimi appuntamenti in programma:

26 luglio – Vernante: Il Quintetto Cabiria presenta Amarcord: la musica nel grande cinema italiano, un emozionante tributo a due pilastri delle colonne sonore mondiali, Ennio Morricone e Nino Rota.

29 luglio – Vernante: La Berben Band sale sul palco per un viaggio d’autore nella grande musica cantautoriale.

30 luglio – Demonte: I Lou Tapage portano in scena Signora Libertà. La donna nelle musiche di De André, un focus intenso sull’universo femminile cantato da Faber.

31 luglio – Chiusa di Pesio: Atmosfere e ritmo con Livin’ on Tour, trascinante progetto firmato dal trio Colombo, Tiranti e Quagliato.

1 agosto – Entracque: Carlone & Bagini propongono Il Conciorto, un originalissimo e visionario mix tra natura e tecnologia.

2 agosto – Limone Piemonte: Bruno Gambarotta e Giorgio Costa firmano Sogni notturni. Omaggio a Chopin, un elegante connubio tra parole e note.

7 agosto – Chiusa di Pesio: Il quartetto d’archi Elixir Ensemble stupirà il pubblico con The Sound of Rock, rileggendo in chiave classica i grandi miti del rock.

8 agosto – Limone Piemonte: L’Ensemble Mistralia travolgerà la platea con le sonorità folk internazionali di World Wide Folk.

14 agosto – Chiusa di Pesio: Atmosfere swing e ritmi trascinanti con Un sabato italiano dei Parma Brass.

29 agosto – Entracque: Gran finale all’insegna del pop d’autore con gli Extras & Elena Giardina e Lorenzo Campani.

Info e prenotazioni

I biglietti per il concerto di Fabrizio Bosso e Julian Oliver Mazzariello alla Certosa di Pesio saranno prenotabili a partire da giovedì 25 giugno presso l’Ufficio turistico di Chiusa di Pesio in Piazza Cavour 13 – tel. 0171 734990 [email protected] – [email protected]

Per maggiori informazioni si prega di visitare i canali social di Accademie in Valle.