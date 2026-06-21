Giovani e anziani a confronto: a Borgo San Dalmazzo un cortometraggio per raccontare il dialogo tra generazioni

Nel corso dei mesi passati, i ragazzi e le ragazze del centro aggregativo di Borgo San Dalmazzo e un gruppo di anziani del territorio hanno preso parte a un percorso intergenerazionale che si è concluso con la realizzazione di un cortometraggio.

Il percorso ha preso avvio con una serie di incontri dedicati alla conoscenza reciproca e alla costruzione del gruppo, attraverso giochi da tavolo, attività ludiche e momenti di confronto. Successivamente, con il supporto di un tecnico audiovisivo, giovani e anziani hanno realizzato il cortometraggio sotto forma di “intervista doppia”, in cui ciascun gruppo ha rivolto domande all’altro.

I partecipanti si sono confrontati su temi significativi quali il tempo libero, le regole in famiglia, la sessualità, la vita scolastica, il consumo di sostanze e l’utilizzo della tecnologia, offrendo punti di vista differenti ma complementari e creando un’occasione concreta di dialogo tra generazioni.

L’esperienza ha permesso di valorizzare il confronto, l’ascolto reciproco e la partecipazione attiva, favorendo la nascita di nuove relazioni e una maggiore comprensione tra giovani e anziani della comunità borgarina.

Il cortometraggio verrà proiettato giovedì 25 giugno alle ore 20:30 presso il centro incontri anziani di Borgo San Dalmazzo in Largo Bertello 11; l’ingresso è libero e gratuito.

Per informazioni contattare le educatrici professionali: Fulvia (3281353718) e Marta (3884430110).

L’iniziativa è stata realizzata grazie al progetto “Spaziare” al progetto “Anziani in Forma”.

Anziani in-forma è un progetto del Comune di Borgo San Dalmazzo, in collaborazione con Unione Montana Valle Stura, Consorzio Socio-Assistenziale del Cuneese, ASLCN1, Cooperativa sociale Emmanuele, Insieme diamoci una mano ODV Valle Stura, Eclectica+ Ricerca e Formazione Impresa sociale S.R.L.., associazione Santuario di Monserrato, CISL Cuneo, Associazione Don Luciano. Il progetto è finanziato dalla Regione Piemonte nell’ambito di attuazione del Piano per l’Invecchiamento attivo.

“Spaziare – 5punti di crescita” è un progetto di Cooperativa Sociale Emmanuele in partenariato con diverse realtà del territorio, tra cui il Comune di Borgo San Dalmazzo e il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese. Il progetto prevede l’attivazione e il rinforzo di 5 poli aggregativi distribuiti nei comuni di Borgo San Dalmazzo e Cuneo.

Il progetto è stato selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org.