Estate 2026 al Castello Museo di Rocca de’ Baldi: visite al tramonto, storia e cultura tra giugno e agosto

La stagione estiva 2026 del Castello Museo di Rocca de’ Baldi si apre con un calendario ricco di appuntamenti e una grande novità: per la prima volta sarà possibile visitare Castello, borgo e Museo Militare alla luce del tramonto, in alcune date tra giugno e agosto. Un’occasione speciale per scoprire il complesso monumentale in un’atmosfera suggestiva, immersi nei colori e nei silenzi della sera.

Le aperture serali debutteranno sabato 27 giugno, per poi proseguire 12 e 26 luglio e 15 agosto. La prima data sarà interamente dedicata alla visita del Castello, con un percorso che permetterà di approfondire la storia della famiglia Morozzo della Rocca e di esplorare la sezione etnografica, allestita dalla Società Studi Storici Archeologico Artistici della Provincia di Cuneo con un taglio scenografico coinvolgente. Il giorno successivo, domenica 28 giugno, Castello e orto‑giardino saranno regolarmente aperti al pubblico.

Le visite serali si terranno alle 18:30 e alle 21:00, mentre le aperture pomeridiane restano fissate alle 14:45 e alle 16:30. Per informazioni e prenotazioni è possibile rivolgersi al Consorzio Conitours (0171 696206 – [email protected]).

Un luogo di storia, architettura e memoria

Il feudo di Rocca de’ Baldi, passato nei secoli tra diversi signori fino ad arrivare ai Morozzo, nacque attorno a una torre difensiva, poi affiancata da un corpo di abitazione per il castellano. Intorno si sviluppò il borgo, che ancora oggi conserva la sua caratteristica pianta triangolare e un fascino antico.

Furono proprio i Morozzo a trasformare il castello in una residenza di villeggiatura e ad arricchire l’abitato con il prezioso complesso religioso della Badia. Venduto nel primo Ottocento, l’edificio divenne collegio e istituto scolastico, fino a trasformarsi nell’attuale “doppio museo” con orto‑giardino sperimentale.

Primo piano: storia dei Marchesi Morozzo

storia dei Marchesi Morozzo Secondo piano: sorprendente sezione etnografica

sorprendente sezione etnografica Giardino: area di studio dedicata all’agricoltura biologica e alla salvaguardia di antiche varietà di meli

CALENDARIO ESTIVO 2026

27 giugno – APPUNTAMENTO AL TRAMONTO Visite ore 18:30 e 21:00

28 giugno Visite ore 14:45 e 16:30

05 luglio Visite ore 14:45 e 16:30

12 luglio – APPUNTAMENTO AL TRAMONTO Visite al Castello e al borgo – ore 18:30 e 21:00

19 luglio Visite ore 14:45 e 16:30

26 luglio – APPUNTAMENTO AL TRAMONTO Visite al Castello e al Museo Militare – ore 18:30 e 21:00

02 agosto – DONNE DI CASA MOROZZO: LE AMICHE DI MARGHERITA Visite ore 14:45 e 17:00

09 agosto Visite ore 14:45 e 16:30

15 agosto – APPUNTAMENTO AL TRAMONTO Visite al Castello e al borgo – ore 18:30 e 21:00

16 agosto Visite ore 14:45 e 16:30

Informazioni e biglietti

Sito: https://museodoro.org/

https://museodoro.org/ Prenotazioni: Conitours (lun–sab) 0171 696206 – [email protected]

Conitours (lun–sab) 0171 696206 – [email protected] Domenica e festivi: Museo (sms/WhatsApp) 351 9568945

Ingressi Museo: