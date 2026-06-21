Alba: targa di riconoscimento per gli studenti-atleti dell’Asd Alba Shuttle Badminton campioni nazionali dei Nuovi Giochi della Gioventù

Sabato 20 giugno, nella sala Consiglio “Teodoro Bubbio” del Palazzo comunale di Alba, il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi hanno consegnato una targa di riconoscimento all’atleta Lucia Arione e agli atleti Pietro Ronco, Leonardo Jay Roopak e Francesco Vignola, tutti protagonisti di uno straordinario risultato sportivo a livello nazionale attraverso l’Asd Alba Shuttle Badminton.

I giovani badmintonisti albesi si sono laureati campioni nazionali ai Giochi della Gioventù di Badminton 2026, disputati nel centro “Sapienza Sport” di Tor di Quinto a Roma.

Gli studenti, in rappresentanza delle rispettive scuole di appartenenza – Istituto Comprensivo Alba Quartiere Moretta, Istituto Comprensivo Alba Quartiere Piave San Cassiano e IIS Vallauri di Fossano – hanno conquistato tre titoli nazionali, contribuendo in modo determinante al successo del Piemonte nella competizione.

In municipio, i ragazzi sono arrivati accompagnati dall’allenatore e presidente dell’Asd Alba Shuttle Badminton Ezio Bossati, dagli insegnanti e dai familiari, che hanno condiviso con loro il percorso di crescita sportiva culminato con l’importante traguardo nazionale.

La targa consegnata dall’Amministrazione comunale riconosce l’impegno, la passione e i valori sportivi dimostrati dai giovani atleti, capaci di distinguersi in una competizione nazionale e di rappresentare con orgoglio il territorio albese.

«Questo importante risultato ci riempie di orgoglio e rappresenta un motivo di soddisfazione per l’intera comunità albese – dichiarano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore allo Sport Davide Tibaldi – Lucia, Pietro, Leonardo e Francesco hanno saputo interpretare al meglio i valori più autentici dello sport: impegno, determinazione, rispetto delle regole e spirito di squadra. Il loro successo è il frutto di un percorso condiviso che coinvolge famiglie, insegnanti, tecnici e società sportiva, a cui va il nostro ringraziamento. Con questa vittoria hanno portato il nome di Alba ai vertici dello sport studentesco nazionale, diventando un esempio positivo per tanti giovani. A loro rivolgiamo le nostre più vive congratulazioni e l’augurio di continuare a coltivare con entusiasmo la passione sportiva e i valori che li hanno accompagnati fino a questo prestigioso traguardo».