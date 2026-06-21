A Bosia inaugurato il murales dedicato a Carlin Petrini, il dodicesimo dei “Murali dei Grandi di Langa”

Questa mattina, domenica 21 giugno, Bosia ha reso omaggio a Carlo “Carlin” Petrini, scomparso il 21 maggio, inaugurando un nuovo murales a lui dedicato: il dodicesimo della serie dei Murali dei Grandi di Langa, tutti firmati dall’artista Silver Veglia.

Il ritratto entra a far parte della “pinacoteca all’aperto” che dal 2014 arricchisce il borgo, un progetto nato con il Premio Ancalau per lasciare un segno duraturo nel paese e celebrare le personalità che hanno contribuito alla crescita culturale, economica e sociale del territorio. I murales, realizzati su edifici comunali e facciate messe a disposizione dai cittadini, sono accompagnati dalle frasi-sintesi di Silvio Saffirio e sono oggi una tappa di un turismo culturale discreto ma costante, che porta a Bosia famiglie, visitatori e scolaresche.

Carlin Petrini è stato gastronomo, giornalista, scrittore e fondatore di Slow Food, movimento nato nel 1986 e divenuto internazionale nel 1989 per difendere cucine locali, biodiversità e qualità del cibo. Dalle Langhe ha portato nel mondo un’idea di gastronomia legata alla terra, alla memoria, al lavoro e alla giustizia sociale. Ha promosso Terra Madre (2004), rete internazionale delle comunità del cibo, ed è stato tra i fondatori dell’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo, luogo di studio e confronto sui temi dell’alimentazione e dell’ambiente. Nel 2026 il Premio Ancalau gli ha attribuito il riconoscimento speciale Propheta in Patria, come segno di gratitudine del suo territorio.

Silver Veglia, autore di tutti i murales, ha scelto per Bosia uno stile costante, capace di valorizzare l’espressività dei ritratti e la personalità dei protagonisti. Un lavoro che l’artista ha sempre svolto gratuitamente, per amicizia, per amore del borgo e della sua Langa.

Durante l’inaugurazione è stata letta la lettera integrale di Chiara Petrini, sorella di Carlo, interpretata da Luca Martinotti: un momento intenso che ha unito memoria, affetto e riconoscenza. Qui il testo completo:

Carissime e Carissimi,

In queste settimane si è mossa, in ogni parte del Pianeta, una grandissima attestazione di affetto e vicinanza. Qualcosa che ha avuto dell’incredibile e che ha sicuramente aiutato ad affrontare un periodo molto difficile.

Purtroppo, a causa di una sovrapposizione di impegni, non mi è possibile presenziare a questa giornata. Ma vi sono vicina con il cuore e con il pensiero.

Vi sono vicina e vi sento vicini perché oggi è un mese esatto dalla scomparsa di Carlo. E il fatto che questo appuntamento sia stato mantenuto, così come accordato con lui, è un segno di grande rispetto e riconoscenza. So che Carlo aveva accettato con piacere di partecipare a questa edizione del Premio Ancalau. Era rimasto uno dei pochi appuntamenti segnati nella sua agenda.

Credo che uno dei tanti tratti distintivi di mio fratello fosse saper riconoscere il vero valore delle cose, delle iniziative e delle persone. Nonostante abbia ricevuto numerosi premi in ogni parte del mondo, il fatto che avesse accettato di ricevere il Premio Ancalau è, per me, segno della stima e dell’apprezzamento che nutriva verso la vostra importante manifestazione.

D’altronde, ha sempre apprezzato particolarmente chi come lui ha la capacità di manifestare e valorizzare l’amore per il proprio territorio unendolo alla responsabilità e alla volontà di costruire un futuro migliore.

Sono convinta che Carlo avesse riconosciuto questi valori proprio qui a Bosia. E tengo, dunque, a farvi arrivare i miei saluti e i miei sentiti ringraziamenti per l’importante forma di riconoscenza per la persona di Carlo, per le sue idee e per il suo impegno per il territorio.

Verrò presto a visitare Bosia anche per vedere lo splendido murales che avete realizzato in suo onore.

Un caro saluto e buona manifestazione a tutti.

Chiara Petrini

Sono stati inoltre consegnati due premi: a Luca Martinotti (Slow Food) Hall of Fame e a Nicola Perullo (UNISG) Propheta in Patria. Il Premio “Lavoro & Ambiente” è invece andato ad Alice Cerutti. Il nuovo murales dedicato a Carlin Petrini diventa così un tassello prezioso di un percorso artistico e civile che racconta, attraverso i volti dei suoi protagonisti, la storia e l’identità delle Langhe.