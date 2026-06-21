A Bosia assegnati i Premi Ancalau 2026: lo spirito vive nelle storie di chi osa (FOTO)

“Ancalau” è una parola dell’Alta Langa che non ha una traduzione diretta: indica chi trova il coraggio di osare, chi supera la timidezza, chi intraprende. È lo spirito di una comunità che nel XVII secolo seppe rinascere dopo una frana devastante, ricostruendo case, chiesa, castello e futuro. Da quella storia nasce la fama degli “Ancalau di Bosia”, un piccolo borgo che nel tempo ha dato i natali a inventori, innovatori, visionari.

In questo contesto, domenica 21 giugno 2026, Bosia ha ospitato l’undicesima edizione del Premio Ancalau “Start Up Giovani”, organizzato in collaborazione con Fontanafredda e sostenuto da Banca d’Alba, Reale Group, La Stampa, Fondazione CRC e Rivista IDEA. Una giornata che, come ogni anno, ha richiamato un pubblico numeroso e attento, trasformando il paese in un laboratorio di idee, incontri e nuove energie.

Durante la cerimonia sono stati assegnati i riconoscimenti dell’edizione 2026:

Premio Ancalau Docg a Carlo Zarri , chef e ambasciatore della cucina piemontese nel mondo.

a , chef e ambasciatore della cucina piemontese nel mondo. Premio Speciale Banca d’Alba a Noiet , progetto innovativo selezionato per visione e impatto.

a , progetto innovativo selezionato per visione e impatto. Premio Speciale Reale Mutua a Eco‑Red , realtà impegnata nella sostenibilità e nell’economia circolare.

a , realtà impegnata nella sostenibilità e nell’economia circolare. Gran Prix Fontanafredda a Polirna , startup premiata per creatività e potenziale di sviluppo.

a , startup premiata per creatività e potenziale di sviluppo. Targa IDEA Arlevé a Serena Tosa.

Premi che raccontano lo spirito del Premio Ancalau: valorizzare chi osa, chi innova, chi immagina un futuro possibile partendo dalle proprie radici.

Bosia conferma così la sua vocazione a essere un luogo dove le idee trovano spazio, dove i giovani possono presentare i propri progetti e dove la comunità si ritrova per celebrare il coraggio di intraprendere.