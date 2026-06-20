Ceva, la Biblioteca civica racconta un anno di iniziative e attività

La Biblioteca civica “Aloysius Betrand” di Ceva si lascia alle spalle un intenso anno di attività, incontri e iniziative.

Da ottobre sino a giugno, lo spazio bibliotecario non si è mai fermato e ha proposto ai cittadini un cartellone ricco e variegato, dove la lettura ha incontrato l’arte, la divulgazione, la beneficenza e l’associazionismo locale.

A ottobre e novembre si sono tenute le prime due presentazioni organizzate dalla Biblioteca stessa: “Le ottanta sveglie di Atena Ferraris” di Alice Basso e “Intervista a una goccia d’acqua”, raccolta poetica di Carlo Carlotto.

Sempre a ottobre è stato avviato il corso “Viaggiatori dello stesso mondo”, rivolto a tutti coloro che fossero interessati a conoscere i nostri amici a 4 zampe.

A novembre, proprio in prossimità dell’incontro con Carlotto, la Biblioteca ha invece ospitato l’avvio dei corsi di alfabetizzazione organizzati dal CPA Mondovì-Alba-Bra, poi continuati nel corso dei mesi seguenti; il 29 novembre la sala conferenze ha ospitato la Giornata di Microscopia Micologica, un importante incontro di studio organizzato dal Gruppo Micologico Cebano e dal CAMPAL che ha visto come protagonisti micologi provenienti sia dall’Italia, sia da numerosi Paesi stranieri.

Il 2026 è iniziato con alcuni appuntamenti dedicati ai più piccoli e alle famiglie, promossi insieme al Sistema Bibliotecario Monregalese e grazie al supporto del suddetto: i pomeriggi di letture animate con Elena Griseri, “Storie in rilievo – Libri che si ascoltano, si guardano, si toccano!” e “Magia! Magiche letture animate”, tenutisi rispettivamente il 31 gennaio e il 16 febbraio, e Nati per leggere, l’evento dedicato alla donazione di libri alle famiglie con bambini nati nell’anno precedente.

La primavera ha quindi visto l’avvio della rassegna “Il mestiere dell’arte”, durante la quale alcuni cebani illustri hanno presentato le loro attività professionali e le peculiarità a esse correlate: Mattia Rebuffo, Beatrice Pera, Valeria Suria, Sara Peirone e Paola Gula hanno accompagnato il pubblico da febbraio a maggio.

Oltre a questo, la Biblioteca è stata il luogo deputato per i corsi e le attività di alcune associazioni che hanno promosso le loro iniziative in collaborazione con la stessa, in particolare i corsi di promozione della salute dell’AVIS Ceva e, a partire da aprile, sono stati attivati presso i suoi spazi il corso di conversazione in inglese con l’Auser Val Tanaro e il corso di digitalizzazione con la locale sezione della FNP (Federazione Pensionati) CISL.

Tante presentazioni e attività, inoltre, sono state promosse da privati cittadini che hanno scelto la Biblioteca come cornice per le loro iniziative, popolando per tutto l’anno le sue sale.

La Biblioteca si è altresì aggiudicata un importante finanziamento ministeriale, a fronte del quale sono stati acquistati numerosi volumi nuovi che stanno man mano arrivando in sede.

Sono inoltre aumentati i volontari, segnale ulteriore di quanto l’attività della Biblioteca civica sia radicata sul territorio. Oltre agli storici Giorgio Gonella, Sergio Bertino e Beppe Barresi e agli ingressi del 2025, Donatella Anfossi, Romina Bianco, Elektra De Andreis e Daniele Mao, nel 2026 la compagine si è ampliata con Claudio Sismondi e Filippo Garassino, i quali hanno scelto di dedicare parte del proprio tempo proprio alle attività della Biblioteca.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questo anno straordinario, tutti i volontari, tutto il pubblico che ha preso parte ai vari eventi e ovviamente tutti i cittadini e le associazioni che hanno scelto la Biblioteca come “casa” per le loro attività”. Queste le parole dell’assessore delegato alla Biblioteca civica, Cinzia Boffano. “L’offerta del calendario 2025/2026 è stata particolarmente eclettica, abbiamo spaziato dalle presentazioni di libri agli approfondimenti sui lavori particolari che hanno portato i nostri concittadini su palcoscenici nazionali, passando per attività di volontariato e beneficenza e corsi formazione. La Biblioteca si conferma un presidio fondamentale per l’intera città, le sue porte sono sempre aperte, ovviamene per il prestito dei libri, ma anche per accogliere e scambiare suggerimenti e proposte, questo è il luogo giusto per far fiorire le idee”.

“Gli spazi della Biblioteca sono gli spazi di tutta la città, appartengono a tutti noi, tutti possiamo fruirne e, al contempo, tutti dobbiamo averne cura”. Prosegue il sindaco, Fabio Mottinellli. “La Biblioteca civica non è solo il luogo preposto alla letteratura e, più in generale, all’approfondimento culturale, ma è un luogo vivo, pulsante, dinamico. I numerosi corsi attivati nella sua sede hanno coinvolto decine di persone di target differenti, non per forza legate alla fruizione dei libri, ma che nella Biblioteca hanno trovato uno spazio idoneo all’apprendimento di nuove competenze. Lo stesso dicasi delle presentazioni e degli eventi, che hanno raccolto un pubblico trasversale per età e interessi, e di tutte le iniziative rivolte a ragazzi, bambini e famiglie. La Biblioteca è uno dei luoghi fondanti delle nostre comunità, un punto di incontro, di conoscenza e di crescita.”