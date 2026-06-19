L’agenzia albese Yookye collabora con il Kala Marketing Fest 2026

Dal 9 all’11 luglio 2026 la Calabria ospiterà la prima edizione del “Kala Marketing Fest”, un evento dedicato a marketing, Intelligenza Artificiale, branding e innovazione che si svolgerà tra il Teatro Grandinetti di Lamezia Terme e l’Hang Loose Beach di Gizzeria. Con oltre 25 speaker di rilievo nazionale, tra cui Iacopo Pelagatti e Matteo Gracis, il festival si propone come punto di riferimento per professionisti, aziende, startup e creativi interessati all’evoluzione del digitale, della comunicazione e delle nuove competenze. Tra le realtà coinvolte nell’evento c’è Yookye, azienda innovativa che sviluppa soluzioni digitali per valorizzare il turismo e migliorare l’esperienza di viaggio attraverso servizi e percorsi personalizzati.

In occasione del festival, Yookye metterà a disposizione degli ospiti pacchetti dedicati e proposte su misura per vivere al meglio il territorio calabrese.

La collaborazione tra Kala Marketing Fest e Yookye nasce dalla condivisione di valori e visioni comuni: innovazione, crescita delle competenze e valorizzazione dei territori italiani. Due realtà che credono nel potenziale delle comunità locali e nella capacità della tecnologia di creare nuove opportunità, favorendo connessioni autentiche tra persone, esperienze e luoghi.