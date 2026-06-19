Concluso a Borgo San Dalmazzo l’11° Trofeo dell’Amicizia – Interforze

Si è svolta venerdì 12 giugno 2026 a Borgo San Dalmazzo, presso i campi della Polisportiva “SPORTING CLUB LIBERTAS BORGO ASD”, la giornata conclusiva dell’“11° Trofeo dell’Amicizia – Interforze” di calcio a 7, in collaborazione con gli appartenenti dei Corpi e delle Forze Armate in servizio nel Cuneese.

Nei due gironi eliminatori si sono affrontate due squadre dei Carabinieri, Polizia di Stato Cuneo, Polizia Penitenziaria Cuneo, Polizia Penitenziaria di Saluzzo, una compagine del 2° Reggimento Alpini di Cuneo – San Rocco Castagneretta e due formazioni della Guardia di Finanza.

Durante il torneo, iniziato lo scorso 14 maggio, i rappresentanti delle diverse forze di polizia e militari si sono affrontate sportivamente con un obiettivo comune, quello di promuovere lo sport come attività ludica e non come spesso avviene nel mondo del calcio.

La fase finale ha visto fronteggiarsi, per contendersi il primo posto, la Polizia di Stato della Questura di Cuneo e la squadra della Polizia Penitenziaria di Cuneo. La partita si è conclusa con il risultato di 1-0 per questi ultimi al termine di una partita molto combattuta ed avvincente. La “finalina” terzo e quarto posto se l’è aggiudicata la squadra dei Carabinieri di Cuneo che ha affrontato la Polizia Penitenziaria di Saluzzo.

Al termine degli incontri, alla presenza di un folto pubblico composto da colleghi, famigliari ed amici dei militari giunti per l’occasione, si sono svolte le premiazioni delle squadre finaliste e di quelle partecipanti, nonché un premio individuale per il “capocannoniere” del Torneo vinto da Flocco Marco della Polizia di Stato e premio “Fai Play” alla squadra della Guardia di Finanza.

Durante la premiazione gli organizzatori della Libertas hanno ringraziato tutti quelli che hanno reso possibile la buona riuscita dell’evento, in particolare il Direttore di SPAZIO CONAD di Cuneo, i Volontari A.N.F.I. di Cuneo O.D.V. e gli arbitri della Lega Calcio ACSI di Cuneo per la preziosa collaborazione, nonché il personale partecipante dei Corpi e delle Forze Armate.

c.s.