“Andi”, la sua musica da Cuneo alla Sicilia in 92 giorni, cercando la libertà

Andi ha scelto di vivere “libero”. Suonerà per strada perché è un busker, poi realizzerà un libro e un video attraverso il sistema del crowfunding (raccolta fondi online per finanziare la sua scelta). Andrea Ruberto compie il viaggio per trovare coraggio, libertà, alla ricerca anche di una “trasformazione”, dice. Dormirà in auto, sulla quale ha montato pannelli fotovoltaici ed è dotato di un trasformatore portatile per avere energie elettrica. Da undici anni suona per strada, si esibisce in spazi pubblici, come piazze e zone pedonali, intrattenendo i passanti con la musica.

Residente a Cuneo, figlio di due medici formatisi alla Normale di Pisa, ha ricevuto un’educazione rigorosa. Come molti, ha imparato presto a trattenere parti di sé per non deludere aspettative reali o presunte. Eppure, fin da bambino, il canto era una presenza costante: canta in testa, canticchia a scuola, a casa. Ogni volta si becca una ramanzina. Dopo l’università diventa educatore. Il lavoro “sicuro” sembra la soluzione logica, ma quell’ambiente conferma una verità dolorosa: non può essere sé stesso. Quando prova a usare la voce come ponte con i ragazzi di una struttura, viene richiamato dai datori di lavoro. “Non vado mai bene”, pensa spesso, una frase che lo accompagna a lungo.

La spinta decisiva arriva dal basso: la perdita del lavoro, un affitto da pagare, una relazione appena finita. Davanti al punto interrogativo della vita, Andi apre il cassetto dei sogni. Decide per un viaggio lungo 92 giorni, un anello che da Cuneo scende fino al Sud Italia e risale costeggiando il paese: un’esperienza fatta di paesaggi, incontri e coraggio che partirà sabato 20 giugno.

Intanto si prepara dal punto di vista mentale, fisico e spirituale. «Era il 2015: da allora vivo di musica di strada. Guadagno con la voce quello che per anni mi era stato negato: la possibilità di esprimermi. Ciò che prima veniva censurato, il mio canto, diventa il motivo per cui le persone mi accolgono, mi ascoltano, mi amano».

Il suo racconto mette in luce una scoperta semplice ma potente: la libertà comincia dalla mente e dalle scelte quotidiane, anche quando sembra che non ce ne siano. «Non siamo sbagliati – racconta – spesso non ci siamo ancora scoperti. Liberarsi dalle maschere imposte dalla sopravvivenza è un viaggio senza fine, ma ogni passo verso l’autenticità cambia la traiettoria della vita». Per Andi il viaggio fisico è la porta d’ingresso a un percorso interiore che continua ogni giorno. La strada gli ha insegnato che il senso si costruisce tra una canzone e un tramonto, tra lo scambio con uno sconosciuto e il coraggio di restare fedeli a sé stessi. Durante i suoi anni sulla strada, Andi ha collezionato scene che raccontano la trasformazione possibile quando si lascia spazio alla verità personale. Ricorda un mercato affollato dove una signora anziana si è fermata incantata, gli ha offerto un sorriso e una mela, e gli ha detto: “Hai dato voce a qualcosa che non sapevo più di avere”. In un’altra tappa, un gruppo di studenti lo ha ascoltato per ore, hanno cantato insieme e, alla fine, qualcuno gli ha confidato che, grazie al suo esempio, aveva deciso di riprendere uno strumento abbandonato. Sono piccoli episodi che tessono la trama di una vita che si è rimessa in movimento.

«La mia pratica quotidiana di musica sulla strada, in qualità di busker, non è solo esibizione, è dialogo – spiega l’artista –. La musica diventa linguaggio di incontro, metodo di guarigione e strumento educativo. Chi gli si avvicina non trova solo un artista, ma un compagno di cammino che condivide le proprie fragilità e il proprio percorso. Questo approccio trasforma l’idea di successo: non si misura più solo in applausi o guadagni, ma nella qualità degli scambi umani e nella capacità di toccare vite, anche in piccolo».

In un’epoca dominata dalla fretta e dall’iperconnessione, il racconto di Andi ricorda che la libertà non è per forza un grande gesto eroico, ma spesso una serie di scelte modeste e coerenti. Svegliarsi ogni mattina con la decisione di essere onesti con se stessi, concedersi il permesso di sbagliare e provare ancora, ascoltare chi passa e rispondere con una canzone: ecco la pratica che lo sostiene. “Questo non sarà solo il mio viaggio”, dice, “ma il viaggio di tutti”. Condividere l’esperienza con chi sceglierà di camminare al suo fianco può diventare occasione di riscoperta personale. In un tempo segnato dall’incertezza, quel percorso assume un valore ulteriore: ribadire che vivere autentici è possibile, passo dopo passo. “Fai della tua strada la tua libertà”: non è un imperativo esotico, ma una pratica quotidiana. Anche quando tutto sembra impossibile, anche quando la voce dentro di te è stata zittita troppe volte, il viaggio, che sia lungo chilometri o solo dentro di te, resta la via più sincera per ritrovare un senso. Perché quando la voce viene lasciata libera, la vita trova nuove melodie. Sabato Andi partirà, chi vuole accompagnarlo lo segue sui social, lui gradirà.