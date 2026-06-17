Volley B1/F – Michele Parusso è il nuovo allenatore de L’Alba Volley

L’Alba Volley apre ufficialmente un nuovo capitolo della propria storia sportiva affidando la guida tecnica della Prima Squadra a Michele Parusso, che accompagnerà il club nella sua prima stagione assoluta in Serie B1. Una scelta forte, identitaria, che unisce competenza, visione e un profondo legame con il territorio.

Parusso, infatti, è nato ad Alba e cresciuto tra Grinzane Cavour e le scuole albesi: un ritorno alle origini che rappresenta una decisione ponderata e sentita, perfettamente in linea con il percorso di crescita della società.

Il suo profilo parla da sé: giovane, ambizioso, ma già ricco di esperienze di altissimo livello nel panorama nazionale.

Laureato in Scienze Motorie, vanta 9 anni da atleta in Serie A2 e nelle Nazionali giovanili, prima di intraprendere un percorso da allenatore che lo ha portato a lavorare in alcune delle realtà più prestigiose della pallavolo italiana.

Il percorso tecnico di Michele Parusso:

2017–2019 – PGS El Gall (settore giovanile)

– PGS El Gall (settore giovanile) 2019–2020 – PGS El Gall (Serie C)

– PGS El Gall (Serie C) 2020–2021 – Fenera Chieri A1 femminile – Assistente allenatore

– Fenera Chieri A1 femminile – Assistente allenatore 2021–2023 – Imoco Volley Pool Piave (giovanili)

– Imoco Volley Pool Piave (giovanili) 2021–2023 – Nazionale Seniores Femminile – Assistente allenatore

– Nazionale Seniores Femminile – Assistente allenatore 2023–2024 – Igor Novara A1 femminile – Assistente allenatore

– Igor Novara A1 femminile – Assistente allenatore 2024–2025 – Itas Trentino A2 femminile – Assistente e Primo allenatore

– Itas Trentino A2 femminile – Assistente e Primo allenatore 2025–2026 – Itas Trentino A2 – Assistente allenatore

Un curriculum che testimonia competenza, metodo e una crescita costante, elementi che L’Alba Volley ha scelto di mettere al centro del proprio progetto tecnico per affrontare con ambizione la nuova categoria.