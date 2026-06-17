Motociclismo – Buona gara a Misano per Arianna Barale

Dal 12 al 14 di giugno si è disputata, sul circuito “Marco Simoncelli” di Misano Adriatico (RN), in contemporanea con il mondiale SBK, la tappa italiana del campionato del mondo femminile di velocità, al quale è iscritta la diciannovenne di Borgo San Dalmazzo Arianna Barale. Supportata da un bel numero di fan giunti a Misano per tifarla Arianna, pur realizzando un buon tempo nelle qualifiche, deve accontentarsi della ventesima piazza sulla griglia di partenza.

Al sabato, gara uno è andata alla spagnola Maria Herrera, vincitrice del titolo nel 2025, davanti alla connazionale Beatriz Neila ed all’inglese Cloe Jones, mentre l’atleta di Borgo San Dalmazzo combatte strenuamente con le avversarie per entrare nella zona punti, riuscendo solo a sfiorarla, concludendo in sedicesima posizione.

Alla domenica, al via di gara due, Arianna parte bene e si attesta verso la metà del gruppo, lottando nuovamente per la quindicesima posizione, ma le viene comminata la penalizzazione di un minuto, in quanto non ha effettuato il long lap comunicatole con un cartello. A fine gara la Direzione Gara la retrocede in ventiduesima posizione. La vittoria è nuovamente andata a Maria Herrera, che con questa doppietta rafforza la leadership in campionato, seguita da Beatriz Neila e dalla thailandese Muklada Sarapuech.

“Sono delusissima per come è finito il week end – ha esclamato Arianna Barale -, ho probabilmente fatto la più bella gara dell’anno davanti al mio pubblico, poi mi sono ritrovata, per decisioni quantomeno discutibili, al penultimo posto. Prendo il positivo di tutta questa esperienza e sono felice di aver ridotto il mio gap dalle prime e grandi protagoniste. Chiedo scusa al Team Hadden per aver ignorato il cartello e ringrazio tutti i miei sponsor ed i tifosi arrivati in massa per supportarmi”.

La prossima gara del campionato SBK e del campionato femminile avrà luogo il 12 di luglio sul circuito di Donington, in Inghilterra.

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