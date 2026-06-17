Inclusione, partecipazione e comunità: due giorni di incontri al Castello di Carrù

L’Associazione Vicini Sempre ETS, insieme all’Università del Piemonte Orientale, all’Associazione Polis, alle Cliniche Legali UniTo e UniUPO e all’Osservatorio Universitario Regionale sulla Disabilità, promuove una due giorni dedicata alla riflessione e al confronto sui temi dell’inclusione, della partecipazione e della vita indipendente delle persone con disabilità.

Gli appuntamenti si terranno venerdì 26 e sabato 27 giugno presso la Sala Rino Filippi del Castello di Carrù (via Stazione 10), sede della BCC Alpi Marittime. Un’occasione aperta a istituzioni, enti del Terzo Settore, professionisti, studiosi e cittadini per approfondire prospettive, strumenti e visioni legate alla riforma della disabilità e al ruolo delle comunità.

Venerdì 26 giugno la giornata sarà articolata in tre momenti distinti. Alle 9.30 si aprirà con “Riforma della disabilità: sperimentazione come ricerca-creazione”, un confronto sulle esperienze in corso e sulle prime applicazioni della riforma nei territori. Alle 15.00 seguirà “Disabilità e progetto di vita di tutti: rinnovare il legame sociale?”, una tavola interdisciplinare dedicata al progetto di vita, alla partecipazione e al ruolo delle comunità nel promuovere inclusione e cittadinanza. Alle 18.30 è in programma la lectio magistralis del prof. Luigino Bruni, dal titolo “Comunità, legame sociale e territorio. Forza generativa e ambiguità della società civile”, un momento di approfondimento sul valore delle relazioni e dei contesti territoriali nella costruzione del benessere collettivo.

Sabato 27 giugno, alle 16.30, le iniziative si concluderanno con il Concerto dell’Orchestra Inclusiva Giovanile Esagramma, realtà nazionale di eccellenza promossa dalla Fondazione Sequeri Esagramma ETS. Da oltre quarant’anni l’orchestra rappresenta un modello innovativo di inclusione attraverso la musica, capace di valorizzare talenti, costruire relazioni e generare partecipazione. Il concerto sarà aperto a tutta la cittadinanza.