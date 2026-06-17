Coppa Piemonte Promozione Femminile – Racco ’86 vs Villastellone Carignano, match d’andata per conquistare la finalissima

Si entra nel vivo della competizione per la Coppa Piemonte Promozione Femminile che andrà in scena con le semifinali.

Dopo la clamorosa rimonta sulla Musiello Saluzzo, da 0-3 a 3-3, si tuffa in questo penultimo passo della stagione il Racco ’86 che attende tra le mura amiche il Villastellone Carignano. Una sfida tra due grandi protagoniste della stagione che hanno conquistato entrambe la promozione in Eccellenza e nell’ultima sfida, andata in scena domenica, hanno regalato spettacolo con un pirotecnico 2-2.

Dalla parte opposta del tabellone si sfidano Biellese e Mappanese. Le padrone di casa hanno dominato la regular season, qualificandosi direttamente in Eccellenza senza passare dai play off, mentre le ospiti si sono garantite la promozione nell’ultima giornata degli spareggi promozione, sbaragliando la Polisportiva Garino.

Coppa Piemonte Promozione Femminile – Semifinali

Biellese – Mappanese

Racco ‘86 – Villastellone Carignano