Volley giovanile – Il VBC Dogliani è bronzo nazionale Under 12 ai campionati CSI di Policoro e Nova Siri

Un bronzo che profuma d’impresa, quello conquistato dal VBC Dogliani ai Campionati Nazionali CSI di pallavolo Under 12 di Policoro e Nova Siri. Un risultato che vale più di una medaglia: è la conferma che una realtà piccola, radicata e appassionata può arrivare lontano quando un gruppo cresce insieme, con coraggio e continuità.

Il percorso parte dal titolo provinciale CSI Cuneo, già di per sé un traguardo importante, che ha permesso alla squadra di staccare il pass per la Basilicata. Lì, in un contesto nazionale ricco di entusiasmo e qualità, Dogliani ha dimostrato di appartenere pienamente al livello delle migliori. Nel girone da cinque squadre è arrivato un secondo posto costruito con carattere: tre vittorie nette hanno ribaltato la sconfitta inaugurale contro il C9 di Arco di Trento, formazione che poi avrebbe conquistato il titolo. Un segnale chiaro: la squadra c’era, e sapeva crescere dentro il torneo.

La semifinale contro le modenesi di Corlo è stata intensa, combattuta, giocata punto a punto. Il 2-0 finale non racconta tutta la storia di una partita in cui il VBC Dogliani ha tenuto il ritmo, ha difeso, ha provato a spingere fino all’ultimo scambio. E proprio da quella sconfitta è nato il riscatto immediato: nella finale per il terzo posto, contro la lombarda Roncello, la squadra ha ritrovato lucidità, energia e determinazione, conquistando un bronzo che vale come una vittoria.

Oltre al risultato tecnico, resta un patrimonio umano enorme. Giorni di sport, di condivisione, di amicizie nuove, di emozioni che fanno crescere e che resteranno nella memoria delle ragazze e dello staff. È questo il valore più autentico del volley giovanile: la capacità di unire, di far vivere esperienze che vanno oltre il campo, di costruire legami che durano.

Il VBC Dogliani torna a casa con una medaglia nazionale e con la consapevolezza di essere una realtà viva, capace di competere e di emozionare. Un bronzo che brilla forte, come il sorriso di chi sa di aver scritto una pagina speciale della propria storia sportiva.

Atleti: Camilla Alessandria, Sofia Viterisi, Erica Dimitrovski, Lucia Vietto, Elisa Poggi, Alice Altare, Cecilia Manfredi, Gioele Roatta, Sebastian Acosta (capitano).

Staff tecnico: Stefania Barroero, Andrea Cornaglia, Elisabetta Albesiano.