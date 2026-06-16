“Vent’anni e non sentirli!!” Con un fantastico “Caretti” l’UNVS ha aperto i festeggiamenti 2006-2026

Immersi in un contesto green, a Bra, area verde “Mario Garino” gestito in modo preciso ed attento dal Comitato di Quartiere San Michele, si è dato evidenza ad una presenza in particolare sul braidese e territori limitrofi dell’Unione Nazionale Veterani dello Sport.

E come meglio “aprire le danze” se non con il Trofeo di Basket UNVS Memorial Andrea e Paolo Caretti per celebrare un cammino iniziato il 10 Giugno 2006 e che sul 2026 porta l’orologio a ricordare vent’anni di attività svolti con tanto impegno e determinazione esprimendo, in un contesto di mero volontariato, un’azione socialmente utile a favore dei giovani, della diversa abilità e di soggetti fragili.

“Siamo davvero contenti e soddisfatti per una due giorni di sport dove ad emergere è stato proprio il termine “Unione” con i giocatori presenti in campo (Alassio, Bra, Savona e Torino N.d.R.) che hanno messo in campo lo spirito giusto di amicizia e di legame mettendo in risalto concetti di squadra e rispetto” – dice il Presidente Giuseppe Gandino a cui fa eco lo storico Segretario Giuseppe Sibona – “La presenza della nostra realtà su Bra, Cherasco e comuni viciniori in questi vent’anni di attività ha svolto un’opera sociale particolarmente attenta nei confronti dei giovani grazie anche al mondo scolastico quali formatori certificati dal MIM ed il nostro status di Associazione di Promozione Sociale, il tutto espresso con pieno ed autentico spirito di servizio che rende merito a tutto il team dirigente dell’UNVS che in modo volontario ha avuto la capacità di impegnarsi a favore degli altri“.

Per la cronaca l’evento veterano ha visto la partecipazione e vicinanza dell’amministrazione comunale con l’Assessore Francesco Matera, del Fiduciario CONI Piemonte Delegazione di Cuneo Paolo Barbero e del Delegato Regionale UNVS Piemonte e Valle d’Aosta Marco Sgarbi presenti ad onorare l’Unione Nazionale Veterani dello Sport “Angiolina Costantino” premiando gli attori del “memorial” in particolare la formazione vincitrice del trofeo, Bra capitanata dall’inossidabile duo Ettore Sanino e Roberto Marengo memorie storiche del “Caretti”.

Ospite d’eccezione il campione braidese del basket nazionale Giancarlo Ferrero, Ambasciatore dello sport UNVS per una presenza che ha fatto brillare la manifestazione interregionale utile occasione per celebrare un anniversario così bello e particolare.