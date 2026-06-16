Tra_In: a Cuneo parte il progetto transfrontaliero per rilanciare l’agroindustria italiana e francese

È stato lanciato a Cuneo il progetto TRA_IN – Innovazione transfrontaliera dell’agroindustria, iniziativa finanziata dal programma Interreg VI‑A ALCOTRA 2021‑2027 e coordinata dall’Università di Torino. L’obiettivo economico è chiaro: rivitalizzare la filiera agroindustriale nell’area alpina di confine (Provincia di Cuneo, Città Metropolitana di Torino; Hautes‑Alpes; Alpes‑de‑Haute‑Provence; Alpes‑Maritimes; Savoie; Haute‑Savoie) attraverso un modello operativo replicabile basato su formazione, informazione strategica e business matching.

Il progetto, avviato il 1° settembre 2025 e in corso fino al 1° settembre 2028, mette a sistema risorse e competenze per sostenere micro, piccole e medie imprese (MPMI/PMI) della filiera agroalimentare, con particolare attenzione a imprese guidate da giovani e da donne. TRA_IN offre oltre 200 ore di corsi gratuiti in lingua italiana e francese, attività di business intelligence e iniziative di incontro domanda‑offerta tra operatori transfrontalieri, oltre a una ricognizione delle opportunità di finanza agevolata transfrontaliera.

Numeri e potenzialità economiche

Produzione agricola complessiva dell’area ALCOTRA: oltre 4 miliardi di euro annui (ordine di grandezza 4,5–5 mld €), con la sola Provincia di Cuneo che supera i 3 miliardi di produzione agricola (Coldiretti Cuneo, 2025).

• Valore aggiunto e export: l’industria alimentare piemontese genera circa 3,5 mld € di valore aggiunto; l’export agroalimentare della provincia di Cuneo si attesta intorno ai 4,2 mld €, mentre l’export del Piemonte è cresciuto del 9% nel 2025 (Coldiretti Piemonte, 2026).

• Settori trainanti: vini DOC/DOCG delle Langhe, lattiero‑caseario di montagna (Savoie/Haute‑Savoie), trasformazione dolciaria e cioccolateria torinese, ortofrutta e nocciola, produzioni DOP/IGP (il valore delle DOP cuneesi supera i 970 mln €).

«Trasformare la crisi in piattaforma di crescita»

Il capofila scientifico Augusto Bargoni ha illustrato i tre pilastri operativi del progetto: formazione bilingue (oltre 200 ore), business intelligence (analisi e ricognizione di mercato e finanziamenti) e business matching (eventi e incontri per favorire scambi commerciali, assunzioni e trasferimento di best practices). La cooperazione concreta prevede:

• corsi e percorsi formativi in doppia lingua per competenze tecniche, digitali e manageriali;

• eventi congiunti per favorire incontro tra domanda e offerta, promuovere prodotti e scambi di best practice;

• mappatura e promozione di strumenti di finanza agevolata transfrontaliera per le imprese dell’area ALCOTRA.

Impatto atteso sulle imprese

TRA_IN si rivolge principalmente a PMI e MPMI agricole e agroindustriali; l’analisi delle caratteristiche aziendali in corso servirà a definire il piano strategico di intervento su misura. Il progetto punta a:

• aumentare la competitività e l’accesso ai mercati transfrontalieri;

• migliorare la resilienza alle crisi di prezzo, logistica ed energetiche;

• favorire l’adozione di pratiche più sostenibili e la transizione digitale;

• stimolare prospettive occupazionali, con particolare attenzione a giovani e imprenditrici.

Partnership e governance

TRA_IN è guidato dall’Università di Torino con i partner FuturItaly, Fondazione Piemonte Innova, AFPA (Francia), Telecupole/T.L.T. srl, e con il supporto strategico delle Camere di Commercio di Cuneo e Torino. L’azione transfrontaliera è stata sottolineata dalla presenza francese: Emma Durand di UPE 05 ha ricordato che i problemi—costi energetici, logistica, reclutamento—sono condivisi e richiedono risposte comuni basate su formazione e integrazione con il turismo.

Finanziamento e riconoscimenti

Il progetto è finanziato dal programma europeo Interreg ALCOTRA VI‑A 2021‑2027 e ha ottenuto il riconoscimento “ALCOTRA Giovani” al Terzo bando per progetti semplici, che include una campagna di comunicazione rivolta ai giovani a cura dell’Autorità di gestione europea.

Con un contesto regionale e nazionale in crescita (l’agroalimentare italiano ha segnali positivi: valore produzione nazionale vicino ai 73 mld € e export in aumento nel 2025), la dimensione transfrontaliera permette alle PMI alpine di aggregare capacità, accedere a nuove filiere, massimizzare il valore delle produzioni tipiche e ridurre i rischi legati a mercati e approvvigionamenti. TRA_IN vuole tradurre queste leve in progetti concreti e opportunità economicamente misurabili nel breve e medio termine.