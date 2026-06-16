Fossano – Con “Il castello sotto il cielo” si chiude la rassegna dedicata a Beppe Manfredi per il centenario della nascita

Con l’evento “Il Castello sotto il Cielo”, martedì 23 giugno alle 21 nell’Auditorium “Italo Calvino”, si concluderà la rassegna storico-culturale dedicata a Beppe Manfredi, storico sindaco fossanese.

Sul palco salirà la giovane storica Giulia Arduino, studiosa della Resistenza (lo scorso anno ha pubblicato il libro “Che ne sarà di noi?” con la prefazione di Gad Lerner), scrittrice, autrice di podcast, giornalista, già ospite nella trasmissione di Paolo Mieli “Passato e presente” in onda su Rai3.

A lei il compito di restituire, soprattutto alle giovani generazioni, la storia pubblica e politica di Beppe Manfredi e di tutto il novecento fossanese dal dopoguerra ai primi anni duemila.

Un viaggio nella memoria collettiva della città di Fossano che, attraverso il testo scritto da Marianna Mancino e l’innovativa regìa di Pinuccio Bellone (con l’aiuto regista Elena Sandrone), farà rivivere al pubblico, sotto una luce attuale e incalzate, anche momenti inediti o quasi dimenticati, della Storia non solo locale.

“Sono una giovane donna fossanese, sono una storica – racconta Arduino – credo sia molto importante per noi giovani conoscere il passato dal quale veniamo per guardare avanti e costruire il nostro futuro. Beppe Manfredi è stato un uomo politico capace di amare la propria città, di andare controcorrente e anticipare i tempi, compiendo scelte coraggiose non sempre comprese dai cittadini. La sua figura, per una storica come me che ama Fossano, non poteva non suscitare un grande interesse. Cosa mi ha spinto a farmi interprete della sua vicenda? La curiosità di riscoprire un uomo che tutti – anche chi non la pensava come lui – riconoscono come un unicum del novecento fossanese”.

Senza spoilerare troppo, possiamo anticipare che la narrazione di Giulia Arduino sarà accompagnata da immagini, foto e filmati, dalle voci di alcuni attori della compagnia teatrale La Corte dei Folli (Lorenzo Ravera, Enzo Brasolin, Stefano Sandroni e Cristina Viglietta) e da una suggestiva colonna sonora.

L’evento, in collaborazione con la Fondazione Fossano Musica, gode del patrocinio del Comune di Fossano e del sostegno e del patrocinio della Fondazione Cassa di risparmio di Fossano.

L’ingresso è libero. (si consiglia la prenotazione contattando il 3357540528).