Tennistavolo: l’A4 Verzuolo cala il poker nelle finali regionali

È stata una giornata da incorniciare per il Tennistavolo A4 Verzuolo quella andata in scena domenica 14 giugno nella palestra di via XXV Aprile, sede delle finali regionali del Ping Pong Kids e del Trofeo CONI. Davanti al pubblico di casa, i giovani atleti verzuolesi hanno offerto una prestazione straordinaria, conquistando tutte le categorie in programma e confermando la qualità del lavoro svolto dal settore giovanile.

Nel Trofeo CONI, riservato agli studenti della Scuola Secondaria di primo grado, il titolo maschile è andato a Ettore Casonato, che in finale ha superato il compagno di squadra Pietro Trezza. A completare il podio Andrea Giuggia, anch’egli portacolori di Verzuolo, insieme all’albese Davide Bima.

La competizione femminile si è trasformata in un autentico monologo verzuolese. Alice Rivoira ha conquistato il primo posto davanti a Marta Garello, Giulia Aglì e Melissa Marku, regalando alla società organizzatrice un poker di piazzamenti nelle prime quattro posizioni.

Soddisfazioni anche nel Ping Pong Kids, manifestazione dedicata agli alunni della Scuola Primaria. Tra i ragazzi ha trionfato Hu Ke Xuan, capace di precedere Marco Molinari del Cus Torino, mentre Alessandro Zucchetti e Michele Manusè hanno completato una classifica che ha visto ancora una volta l’A4 Verzuolo grande protagonista.

Tra le ragazze, vittoria per Elisa Aglì, davanti alla compagna di squadra Gladness Ubibi Carà. Sul podio anche Prisca Cosentino di Alba e la giovane promessa verzuolese Xu Jing Qi.

I risultati ottenuti hanno premiato gli atleti che hanno raggiunto le prime due posizioni di ciascun torneo con la qualificazione alle finali nazionali. Il Trofeo CONI farà tappa in Puglia all’inizio di ottobre, mentre il Ping Pong Kids assegnerà i titoli nazionali in Trentino a inizio settembre. Un traguardo prestigioso che conferma il ruolo di primo piano del Tennistavolo A4 Verzuolo nel panorama giovanile piemontese.