Suoni dal Monviso inaugura la 22ª edizione: sabato 20 giugno concerto a Rossana con gli Yellow Project

Si apre ufficialmente la 22ª edizione di Suoni dal Monviso, il festival musicale organizzato dai Polifonici del Marchesato che, come da tradizione, prende avvio nei giorni dedicati alla Festa Europea della Musica. Il primo appuntamento della stagione è in programma sabato 20 giugno, alle 21, in piazza Gazelli a Rossana, con un concerto che unisce qualità artistica, ricerca sonora e una forte vocazione contemporanea.

Protagonisti della serata saranno gli Yellow Project, band nata all’interno del dipartimento pop–jazz del Conservatorio Ghedini di Cuneo. Il collettivo è formato da cinque giovani musicisti professionisti provenienti da Liguria e Piemonte: Carlotta Togni (voce), Mirko Schiappapietre (tastiere), Kevin Mancardi (chitarra elettrica), Daniele Mauro (basso elettrico) e Simone Montone (batteria). Un gruppo affiatato, con un solido background musicale e numerose esperienze live.

Il progetto nasce come omaggio alla musica di Russell Ferrante, fondatore e principale compositore degli Yellow Jackets, riferimento internazionale nel panorama jazz fusion. Da questo tributo iniziale, la band ha sviluppato una proposta più ampia e personale: l’inserimento della voce ha aperto nuove possibilità espressive, portando il repertorio verso territori soul e pop senza perdere la centralità dell’improvvisazione e della ricerca timbrica tipiche del jazz.

Il risultato è un concerto dinamico, raffinato e accessibile, capace di parlare tanto agli appassionati quanto a un pubblico trasversale. Le composizioni e gli arrangiamenti valorizzano l’interplay tra i musicisti, la cura delle atmosfere, l’equilibrio tra parti strutturate e spazi di libertà creativa. La voce aggiunge una dimensione narrativa che rende il live immediato e coinvolgente.

L’evento è organizzato con il patrocinio e il supporto del Comune di Rossana e la collaborazione della locale Pro Loco. L’ingresso prevede un ticket simbolico, il cui ricavato sarà devoluto ai progetti sostenuti da Suoni dal Monviso e indicati sul sito ufficiale del festival.

Intanto proseguono le prevendite per gli altri grandi appuntamenti dell’estate: Francesca Michielin sarà in concerto il 5 luglio a Paesana, mentre Arisa salirà sul palco il 19 luglio a Sampeyre. Il prossimo evento della rassegna è fissato per domenica 28 luglio a Bagnolo Piemonte, con il concerto dell’orchestra del Laboratorio del Suono del Sermig di Torino.

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.suonidalmonviso.it, via email all’indirizzo [email protected] o ai numeri 349 3282223 e 349 3362980.