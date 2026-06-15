Sicurezza stradale e mobilità sostenibile: a Bra il progetto “SI-CURA” incontra i lavoratori del settore agricolo

Entra nel vivo il progetto “BRA al lavoro SI-CURA e SOSTENIBILE”, l’iniziativa promossa dal Comune di Bra in collaborazione con numerosi partner istituzionali e del territorio, volta a migliorare la sicurezza stradale dei lavoratori che si spostano sul territorio a piedi o su due ruote, in particolare nelle zone periferiche e in diverse fasce orarie. Nella mattinata di ieri si è svolto un incontro di sensibilizzazione e informazione che ha visto la partecipazione attiva di 36 lavoratori del settore agricolo, impegnati negli orti cittadini.

L’evento è stato ospitato negli spazi aziendali degli imprenditori agricoli Andrea Bonardo e Matteo Brizio. L’incontro ha permesso di fare il punto sulle norme di circolazione per biciclette e monopattini. L’agente della Polizia Locale di Bra Davide Vitiello ha illustrato nel dettaglio le nuove regole del Codice della Strada per l’utilizzo dei monopattini, fornendo consigli pratici per prevenire gli incidenti e muoversi in sicurezza. A tutti i partecipanti è stato inoltre consegnato un volantino di sintesi con le principali direttive stradali.

Per contrastare la scarsa visibilità – uno dei fattori di rischio principali, specialmente nelle ore notturne o con meteo avverso – Aldo Abello, responsabile per la provincia di Cuneo dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – Aps, ha richiamato l’importanza dell’attenzione alla guida e ha donato ai presenti speciali kit di luci anteriori e posteriori ricaricabil, utilizzabili sia per monopattini che per biciclette. Inoltre ha ringraziato la ditta Fratelli Falco srl che ha contribuito economicamente alla spesa sostenuta.

All’incontro di ieri hanno partecipato anche l’assessore alle Politiche Sociali del Comune di Bra Lucilla Ciravegna e una delegazione di Coldiretti Bra guidata dal responsabile Luca Truzzi e dal vicepresidente provinciale Luca Beltrando, che per l’occasione hanno omaggiato i lavoratori con un cappellino istituzionale.

Il progetto complessivo, che si svilupperà fino a marzo 2027, si avvale di una fitta rete di collaborazioni strategiche che, oltre al Comune di Bra, l’Associazione italiana famigliari e vittime della strada e la Coldiretti sede di Bra, include la Cooperativa Motiva (gestore del Progetto SAI di accoglienza diffusa); lo sportello comunale per stranieri Al Elka e il Tavolo delle Comunità Straniere; le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali di categoria; il progetto regionale Common Ground, attivo nel contrasto allo sfruttamento lavorativo.

Il percorso si inserisce nella cornice del protocollo d’intesa promosso dalla Prefettura di Cuneo per il territorio Alba-Bra, finalizzato a garantire un lavoro giusto, sicuro e dignitoso nell’ambito dell’agricoltura stagionale.

A margine dell’incontro, il Sindaco Gianni Fogliato e l’Assessore alle Politiche Sociali Lucilla Ciravegna hanno espresso soddisfazione per l’avvio concreto delle attività sul campo: “Il lavoro che queste persone svolgono nelle nostre aziende agricole è faticoso ma al tempo stesso prezioso per le nostre comunità e per la nostra economia quotidiana. Proprio per questo motivo, crediamo fermamente che debba essere svolto in condizioni dignitose e di assoluta sicurezza. Ringraziamo i datori di lavoro coinvolti, che sanno garantire questi standard e che ci hanno ospitato, dimostrando come la collaborazione tra pubblico e privato sia la chiave per affrontare questioni complesse. La sicurezza stradale è un diritto di chi si sposta e una garanzia per tutta la cittadinanza automobilistica. Questo progetto dimostra che Bra sa fare rete per includere, educare e proteggere.”

“La sicurezza non può essere considerata un semplice adempimento burocratico, ma una responsabilità verso le persone che ogni giorno contribuiscono con il loro lavoro alla crescita delle nostre imprese e del territorio – ha aggiunto Luca Beltrando, Vice Presidente della Federazione Provinciale Coldiretti e Presidente di Zona Bra –. Abbiamo aderito con convinzione a questa iniziativa perché la prevenzione rappresenta un valore fondamentale per il mondo agricolo. Rendere più sicuri gli spostamenti quotidiani dei lavoratori significa tutelare le persone e contribuire a costruire una comunità più attenta e responsabile”.

L’Amministrazione ha ricordato a datori di lavoro e maestranze la piena disponibilità dello Sportello comunale Al Elka, punto di riferimento fondamentale a cui potersi rivolgere in caso di necessità per il disbrigo delle pratiche amministrative relative ai permessi di soggiorno. Maggiori informazioni e contatti qui: https://www.comune.bra.cn.it/it/page/sportello-per-stranieri-al-elka-l-incontro.