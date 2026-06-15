Promozione Femminile – Play Off: pareggio per 2-2 tra Villastellone Carignano e Racco ’86. Mappanese matematicamente in Eccellenza

La quarta giornata dei play off di Promozione Femminile regala un weekend di grande spettacolo oltre all’ultimo verdetto della stagione.

Vince e sale in Eccellenza, infatti, la Mappanese che batte per 4-0 la Polisportiva Garino e si garantisce il terzo posto in classifica, ultimo valido per il salto di categoria.

Nella sfida per il primo posto, invece, pareggio per 2-2 tra Villastellone Carignano e Racco ’86 che si dividono equamente la posta in palio con le grigiorosse che mantengono la prima posizione in classifica. Barbero e compagne vanno sotto due volte ma hanno il grande merito di non mollare mai, ritrovano in entrambi i casi la parità con le realizzazioni di Reynaudo e Caula. Sfida che si ripresenterà mercoledì con la semifinale d’andata di Coppa Piemonte.

Promozione Femminile – Play Off 4° Giornata

Mappanese – Polisportiva Garino 4-0

Villastellone Carignano – Racco ’86 2-2

CLASSIFICA: Racco ’86 62, Villastellone Carignano 61, Mappanese 52, Pol. Garino 41