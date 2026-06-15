Limone Piemonte invasa dagli animali giganti: parte la “Cracking Art–mania” e si apre il contest fotografico

Da qualche giorno spuntano dietro gli angoli, si affacciano nelle piazze, colorano le vie del centro. A Limone Piemonte è ufficialmente esplosa la “Cracking Art–mania”: chiocciole lunghe più di tre metri, conigli alti due metri e mezzo, rondini, coccodrilli monumentali e altre creature dai colori accesi stanno trasformando il paese in una grande favola urbana. Un’installazione sorprendente, inattesa e già fotografatissima, che unisce gioco, arte contemporanea e riflessione sul rapporto tra uomo, natura e paesaggio.

Le opere appartengono al movimento internazionale Cracking Art, che da oltre trent’anni porta nelle città sculture realizzate in plastica rigenerata e riciclabile, con l’obiettivo di creare un dialogo tra spazio urbano e ambiente naturale. A Limone, questo dialogo diventa immediato: gli animali sembrano emergere dal bosco per invadere il centro storico, creando un ponte ideale tra la località turistica e la natura che la circonda. «Da questo dialogo tra natura e spazio urbano nascono nuove suggestioni e storie da immaginare e raccontare», spiegano i promotori.

Accanto all’installazione prende il via anche il concorso fotografico “Limone da Favola”, che premierà con tre opere originali di Cracking Art gli scatti più belli e creativi dedicati alle installazioni. Per partecipare basta pubblicare le foto su Instagram, taggare @mylimone e utilizzare l’hashtag #LimoneDaFavola entro il 31 agosto. Una giuria di esperti valuterà le immagini e decreterà i vincitori.

L’inaugurazione ufficiale della mostra è in programma venerdì 19 giugno alle 16.30, in piazza del Municipio, alla presenza degli artisti e dei curatori. L’esposizione resterà visitabile fino al 14 settembre, trasformando per tutta l’estate il centro di Limone in un percorso artistico a cielo aperto. Per i giornalisti è prevista una conferenza stampa di presentazione, con conferma richiesta entro giovedì 18 giugno.

A promuovere l’iniziativa sono My Limone, Galleria Senesi Arte e Associazione Ego Bianchi, con il patrocinio del Comune di Limone Piemonte. Partner del progetto: Limone Riserva Bianca, Lift Re Immobiliare, Porta Rossa, Fiocco di Neve Relais, White Restaurant, Bottega del Fiocco, Ristorante Mac Miche e Ambiente Servizi Eco Solutions.

Cracking Art, nata nel 1993, ha costruito la propria identità sull’uso della plastica rigenerata trasformata in sculture dai colori intensi e dalle forme essenziali. A Limone, queste opere cambiano il modo di guardare gli spazi quotidiani: una passeggiata diventa un percorso narrativo, un invito a osservare il paese da prospettive nuove, tra fantasia, gioco e stupore.