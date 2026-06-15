Confartigianato Cuneo – Zona di Dogliani ha premiato la Fedeltà Associativa

Si è svolta domenica 13 giugno, presso il Teatro “Sacra Famiglia”, la tradizionale cerimonia di riconoscimento della Fedeltà Associativa di Confartigianato Cuneo – Zona di Dogliani. Un appuntamento significativo, pensato per rendere omaggio alle imprese che da molti anni aderiscono all’Associazione e per valorizzare i principi di laboriosità, impegno e attaccamento al lavoro.

Alla cerimonia, oltre alle aziende premiate, hanno preso parte i vertici dell’Associazione, insieme a rappresentanti del mondo delle istituzioni e della politica. Hanno portato i saluti il sindaco di Dogliani Claudio Raviola, il consigliere provinciale Rocco Pulitanò e il consigliere di Fondazione CRC Fabio Lora.

La presenza a Dogliani si è inserita anche nel contesto dell’Antica Fiera della Ciliegia, manifestazione alla cui organizzazione Confartigianato collabora da sempre con il Comune.

«La Fedeltà Associativa – dichiara il presidente zonale Marco Domenico Rainelli – rappresenta un’occasione per celebrare il lavoro artigiano e il senso di appartenenza alla nostra Associazione. È anche un momento utile per fare il punto sulla situazione economica del Paese e richiamare l’attenzione sulle necessità del tessuto produttivo. Non dobbiamo dimenticare che il sistema economico italiano si fonda sulle micro, piccole e medie imprese e che, in provincia di Cuneo, queste realtà costituiscono la vera spina dorsale dell’economia locale. In questa prospettiva, la nostra Associazione è impegnata sia sul piano sindacale sia nell’ambito della consulenza e dei servizi, per aiutare le imprese del territorio a individuare con maggiore facilità nuovi percorsi di crescita e sviluppo, puntando in particolare su innovazione e internazionalizzazione».

«Con questo importante appuntamento – sottolinea la presidente territoriale Daniela Balestra, presente insieme al vicepresidente vicario Michele Quaglia e vicepresidente Davide Merlino – desideriamo rendere omaggio alle imprenditrici e agli imprenditori che si riconoscono nei valori di Confartigianato e che, da anni, continuano a darle fiducia, contribuendo a formare la base associativa di quella che è la seconda Associazione in Italia per numero di aderenti. Un ringraziamento speciale va proprio alle imprese del territorio, testimoni, in questa parte della Granda, di quell’artigianalità autentica che il mondo ci riconosce e ci invidia. Ogni anno viviamo queste premiazioni con orgoglio ed emozione: negli occhi dei premiati e delle loro famiglie si legge con chiarezza l’impegno costante con cui hanno contribuito a rendere eccellente il nostro territorio».

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