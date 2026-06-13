Promozione Femminile – Playoff: Racco ’86 sul campo del Villastellone Carignano per blindare il primo posto

Proseguono senza sosta i play off per il campionato di Promozione Femminile con la quarta giornata di gioco.
Sfida importantissima nella rincorsa alla prima posizione quella tra Villastellone Carignano e Racco ’86 che incroceranno i guantoni in una gara tutta da gustare. Le racconigesi si presentano all’appuntamento con un punto di vantaggio sulle dirette inseguitrici e reduci dalla clamorosa rimonta sulla Musiello Saluzzo in Coppa Piemonte.
Più agevole, invece, il mercoledì sera del Villastellone Carignano che ha battuto senza grandi patemi d’animo la Polisportiva Garino guadagnandosi un posto in semifinale di Coppa Piemonte proprio contro il Racco ’86 in uno scontro che vedremo tre volte nelle prossime due settimane.
Promozione Femminile – Play Off 4° Giornata
Mappanese – Polisportiva Garino
Villastellone Carignano – Racco ‘86
CLASSIFICA: Racco ’86 61, Villastellone Carignano 60, Mappanese 49, Pol. Garino 41