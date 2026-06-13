Mauro Porzia ed Arianna Genaro tornano in gara sulle strade dell’Ossola

Dopo una stagione venti-venticinque ricca di soddisfazioni in termini di risultati sportivi, culminata con il successo tra le file del Trofeo Lancia Expert, riprende il percorso agonistico di Mauro Porzia ed Arianna Genaro.

Per il pilota torinese e la navigatrice imperiese, il ritorno insieme in abitacolo dopo diversi mesi di inattività, all’interno dei quali si è fatta attendere la nuova vettura che il duo portacolori ALMA Racing utilizzerà sulle strade del prossimo 62°Rally Valli Ossolane. Sarà infatti la cornice di Domodossola e delle strade del Piemonte settentrionale, ad ospitare l’esordio stagionale di Porzia – Genaro sulla nuova arrivata Renault Clio Rally3 di casa ScaccoMatto Racing. Una vettura dal grande potenziale, profondamente diversa rispetto a quelle utilizzate in precedenza.

Una vigilia di grande attesa come traspare dalle loro parole della vigilia: “Dopo diversi mesi riusciamo a tornare in gara, con una vettura molto diversa rispetto a quelle che abbiamo trovato nel passato recente. Dopo una lunga stagione venti-venticinque percorsa sulla Lancia Ypsilon Rally4, abbiamo deciso di salire su di un’altra vettura, profondamente differente sotto molti aspetti. Questa sarà la volta della Renault Clio Rally3 di casa ScaccoMatto Racing, una vettura a quattro ruote motrici, molto veloce e competitiva. Abbiamo già percorso qualche chilometro di test, ma con un fondo insidioso e bagnato. Il primo vero battesimo sarà infatti lo shakedown, prima di un lungo Rally Valli Ossolane, che, come al solito, si prospetta selettivo ed impegnativo”.

Venendo al programma di gara, la kermesse presenterà la validità come secondo appuntamento di Campionato Italiano Rally Challenger, nonché di Coppa Rally di Zona 2 e si snoderà lungo un centinaio di chilometri cronometrati, suddivisi su nove prove speciali, con la partenza situata sulle sponde del Lago Maggiore a Baveno e l’arrivo nel cuore di Domodossola.