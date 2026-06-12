Nuove piante, fioriere e panchine: si arricchisce l’arredo urbano di Breo

Sono iniziate in questi giorni le prime installazioni del nuovo arredo urbano volte ad arricchire il centro storico di Breo: otto grandi vasi a fioriera, tre fioriere più piccole di forma quadrata, tredici panchine e due importanti sedute con fioriera incorporata che saranno posizionati nelle vie e nelle piazze di Breo, con particolare riferimento alle cosiddette “porte di accesso” di via Beccaria, via Alessandria e via Piandellavalle. Entro l’autunno, poi, altre installazioni saranno posizionate anche in piazza Maggiore, rispondendo così ad alcune esigenze emerse da abitanti ed esercenti. A finanziare l’iniziativa saranno specifiche risorse comunali (per quanto concerne Breo), un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e i fondi del Distretto Diffuso del Commercio di Mondovì e del Monregalese (beneficiario di uno stanziamento complessivo di 290.000,00 euro da parte della Regione Piemonte) per quanto concerne Piazza.

«Dopo i lavori strutturali degli scorsi anni, ultimati con la completa riqualificazione del Borgheletto, di piazza Ellero e di piazza Carlo Ferrero, continua il percorso di rigenerazione estetica del nostro centro storico» il commento dell’assessore ai Lavori Pubblici Gabriele Campora e dell’assessore al Commercio Alberto Rabbia. «Grazie a risorse proprie e, in seguito, grazie al Distretto Diffuso del Commercio e alla Fondazione CRC, possiamo impreziosire il nostro arredo urbano, anche in base alle suggestioni e alle priorità individuate dalle associazioni di categoria e dai principali operatori del settore. Nei prossimi giorni la ditta incaricata ultimerà la posa del materiale, prima di procedere con la piantumazione degli alberi nelle apposite fioriere. Nelle settimane ancora successive, infine, verrà riqualificato e riorganizzato anche l’arredo urbano già esistente per integrarlo al meglio con le nuove installazioni».

«Grazie agli uffici comunali e alle risorse messe a disposizione dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione CRC, prosegue il nostro impegno per rafforzare l’attrattività della nostra città» ha aggiunto il sindaco Luca Robaldo. «La valorizzazione del tessuto commerciale monregalese non può prescindere dalle condizioni estetiche del contesto in cui questo è ospitato. Da qui, dunque, l’importanza di questi interventi apparentemente minori, ma in realtà fondamentali per creare una città più bella da vivere e da visitare. Confidiamo, ovviamente, nel buon senso civico dei cittadini e dei visitatori, affinché i nuovi elementi di arredo non si trasformino in breve tempo in squallidi orinatoi per animali dai padroni ineducati!».