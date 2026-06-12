Moretta inaugura il nuovo caseificio didattico AgenForm

Moretta ha inaugurato questa mattina, giovedì 11 giugno, il nuovo caseificio didattico di AgenForm, realizzato nell’ambito del progetto europeo Alcotra TransFormation. Una struttura moderna, pensata per formazione, sperimentazione e innovazione nel settore lattiero-caseario, che rafforza il ruolo della Scuola Lattiero Casearia come riferimento per il territorio cuneese e l’arco alpino transfrontaliero.

Alla cerimonia erano presenti, insieme al sindaco di Moretta Gianni Gatti, al presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, al presidente di AgenForm Tommaso Mario Abrate e al direttore Giancarlo Arneodo, anche i consiglieri regionali Mauro Calderoni e Federica Barbero, l’ex presidente della Provincia Giovanni Quaglia, con rappresentanti delle istituzioni, dei partner di progetto e del mondo produttivo.

Il nuovo edificio sorge accanto alla storica sede della Scuola Lattiero Casearia e comprende un laboratorio di caseificazione di 140 metri quadrati, un’aula didattica da 50 metri quadrati, locali tecnici, spazi di servizio, uffici, spogliatoi e un impianto fotovoltaico da circa 30 kW. Le dotazioni audiovisive consentono la registrazione, lo streaming e la partecipazione a distanza alle attività formative.

Per il Comune di Moretta si tratta di un passaggio di grande valore istituzionale e strategico. L’amministrazione comunale ha avuto un ruolo attivo nell’impalcatura del progetto transfrontaliero TransFormation, che mette in rete realtà italiane e francesi per rafforzare la formazione nei settori della trasformazione del latte e delle produzioni agroalimentari. Un impegno che si inserisce in una visione portata avanti con continuità: considerare AgenForm un tassello fondamentale dello sviluppo sociale ed economico del territorio.

«Questa struttura – ha sottolineato il sindaco Gianni Gatti – è il frutto di un lavoro importante, voluto e costruito con impegno. È un progetto fondamentale per il futuro di Moretta e di AgenForm. Con questo caseificio non si aprono soltanto le porte al Piemonte, ma al mondo, visto che questa scuola è frequentata da studenti in arrivo da diverse nazioni».

Il presidente di AgenForm, Tommaso Mario Abrate, ha ricordato il valore simbolico dell’opera, che arriva dopo quarant’anni di storia del vecchio caseificio didattico. «Questa è un’eccellenza – ha dichiarato -, una scuola capace di attrarre allievi da tutta Italia. In un momento in cui si parla molto di filiere e di agroalimentare, la formazione diventa un collegamento decisivo tra scuola, produzione e territorio».

Il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, ha richiamato il significato europeo dell’intervento e la necessità di continuare a investire sui territori. «Siamo la prova concreta che sarebbe un errore ridurre i fondi di coesione – ha detto -. Dobbiamo dare fiducia ai giovani, che dovranno competere con i ragazzi di tutto il mondo. Il legame tra prodotti e territorio è inscindibile: è questo che ci salverà in futuro». Cirio ha inoltre assunto l’impegno a convocare in Regione un confronto sulle prospettive formative di AgenForm.

TransFormation è finanziato nell’ambito del Programma Interreg VI-A Italia-Francia Alcotra 2021-2027, con un budget complessivo di oltre 2,2 milioni di euro. Coinvolge la provincia di Cuneo con AgenForm e il Comune di Moretta, insieme ai partner francesi (presenti all’inaugurazione) delle Alpi dell’Alta Provenza e dell’Alta Savoia.

Il legame tra Moretta, AgenForm e i progetti transfrontalieri proseguirà nel fine settimana con la terza edizione di “Antichi Trattori sotto il Monviso”, in programma sabato e domenica nell’area dell’ex stazione. L’evento, collegato al percorso Alcotra TransFormation, porterà in paese centinaia di mezzi agricoli storici per due giorni di esposizione, spettacoli, street food e sfilate di trattori. Domenica a pranzo è previsto il raduno degli ex allievi AgenForm, a conferma di una storia formativa che continua a generare comunità e futuro.