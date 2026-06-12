Cuneo: le startup innovative protagoniste alle premiazioni di Agribusiness Innovation Lab (FOTOGALLERY e VIDEO)

Réseau Entreprendre Piemonte, associazione senza scopo di lucro e prima realtà a portare in Italia un modello internazionale di successo proponendo alle neo imprese un accompagnamento gratuito, ha assistito ad una ricorrente richiesta da parte di, appunto, neoimprese e start up operanti principalmente nei settori dell’agricoltura, del food & wine e del turismo.

Questa verticalizzazione della domanda si è tradotta nella progettazione di un percorso di accompagnamento specifico per soddisfare i bisogni di assistenza di queste tipologie di aziende: con questo scopo è nato l’Agribusiness Innovation Lab, il primo acceleratore della Provincia Granda.

Dal 2019, anno della prima edizione, l’iniziativa ha coinvolto 201 startup, di cui 108 immesse nel programma con 875mila euro di finanziamento erogati dalle banche in convenzione con Réseau. Nel 2026 14 startup sono state immesse nel programma di accelerazione, dando beneficio dei servizi a 28 persone e creando potenzialmente 56 posti di lavoro, direttamente ed indirettamente, grazie a 788 ore di mentoring e consulenza gratuite.

Il compendio e la fase finale di Agribusiness Innovation Lab è andato in scena nel pomeriggio di ieri (11 giugno) presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, con la presentazione delle 14 realtà partecipanti, la consegna degli attestati e dei premi speciali.

“La collaborazione con Réseau Entreprendre Piemonte va avanti ormai da diversi anni e rappresenta un momento di confronto tra le PMI e le startup di questo ecosistema, che arrivano da tutta la regione. – spiega Matteo Rossi Sebaste, vicepresidente di Confindustria Cuneo – Iniziative come queste sono sempre di grande stimolo, sia per le aziende, che hanno modo di toccare con mano l’innovazione che il territorio offre, sia per le start up che hanno modo di confrontarsi con business consolidati come le imprese di Confindustria Cuneo”. Aggiunge Mauro Danna, vicedirettore di Confindustria Cuneo: “Siamo lieti di ospitare per il terzo anno consecutivo l’evento conclusivo di Agribusiness Innovation Lab. Sosteniamo con convinzione questa iniziativa, perché abbiamo la possibilità di far incontrare le nostre imprese, le startup con le loro idee innovative e fresche, in una logica di open innovation, sperando queste possano rappresentare delle opportunità per le imprese stesse”.

“Una giornata importante perché qui a Cuneo confluiscono tutte le menti più brillanti nell’ambito dell’agribusiness. – così Christian Zegna, Presidente di Réseau Entreprendre Piemonte – Le startup partecipanti hanno la possibilità di incontrare un network molto vivo come la comunità imprenditoriale cuneese e, speriamo, sia per loro l’inizio di un bellissimo percorso di crescita ed evoluzione”.

All’evento, moderato da Negar Mokarram Dorri e Yuri Padashifard, rispettivamente Program Manager e Project Manager di Réseau Entreprendre Piemonte, sono inoltre intervenuti Mauro Bernardi (Consigliere Fondazione CRC), Paola Lanzavecchia (Presidente della Sezione Vini Liquori di Confindustria Cuneo), Chiara Bardini (Presidente della Sezione Agroalimentare di Confindustria Cuneo), Elisabetta Nocera (Funzionario Servizio Sicurezza, Ambiente, Energia, Alimenti di Confindustria Cuneo), Enrico Collidà (Presidente di Lagemma Venture), Alberto Riva (Mobility Manager di Bike Square), Marco Camolese (Amministratore Delegato Consulente in Proprietà Industriale di Metroconsult), Gianmarco Salvagno (Amministratore Delegato A.&C. Group), Stefano Busca (Digital Coordinator & Account di Well Com).

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LE START UP PARTECIPANTI

8 Pari: modello imprenditoriale a impatto sociale che produce vino di alta qualità nelle Langhe e nel Roero integrando persone in situazione di fragilità in percorsi lavorativi strutturati presso aziende partner.

AIgri: piattaforma Agritech che utilizza agenti di intelligenza artificiale con interfaccia vocale per automatizzare operazioni agricole, conformità, agronomia e previsioni, rendendo la digitalizzazione accessibile senza hardware o competenze tecniche.

Biketourism: infrastruttura digitale che mappa e connette l’ecosistema bike-friendly italiano attraverso un database territoriale, contenuti SEO e strumenti di coordinamento tra operatori pubblici e privati.

Biosyness: realtà che sviluppa biomateriali ad alte prestazioni a partire dalla silverski, scarto della torrefazione del caffè, trasformandola in bio-pelle, granuli termoplastici e stringhe per applicazioni in arrredo, moda e automotive.

Tour in Vespa (The Italian Experience Srl): piattaforma e-commerce che vende ed organizza esperienze turistiche in Italia in sella alla Vespa, includendo servizi completi come pernottamenti, degustazioni e guide locali.

Lorawine: realtà agritech che sviluppa un ecosistema IoT proprietario per il monitoraggio dei processi vitivinicoli, dalla vigna alla cantina, gestendo direttamente infrastruttura di rete e piattaforma dati e permettendo raccolta, integrazione ed analisi avanzata delle informazioni produttive.

MamaBi: linea cosmetica vegana e Made in Italy dedicata alle donne in gravidanza e nel post-parto, formulata con attivi 100% naturali (anche da upcycling) e ingredienti sicuri per gravidanza ed allattamento, unendo sicurezza dermatologica e benessere femminile.

La Caparbia Salumeria Artigianale e Ortiche Bistrot di Montagna: progetto che integra un laboratorio di salumeria artigianale dedicato alla Pecora Sambucana (Presidio Slow Food) ed un bistrot di montagna, creando un modello che unisce produzione, ristorazione e valorizzazione del territorio.

Plastiz: realtà che trasforma rifiuti plastici post-consumo e post-industriali in pannelli di grandi dimensioni per architettura e interior design, 100% riciclati, riciclabili ed altamente personalizzabili. Il processo proprietario aumento fino a 10 volte il valore della materia prima seconda e riduce del 50% le emissioni rispetto alla plastica vergine.

NBS4MOV: sistema modulare chiavi in mano che tratta e riutilizza le acque grigie domestiche integrando natura, tecnologia e architettura, combinando una struttura vegetata autosufficiente (con fotovoltaico), un toolkit digitale per l’analisi e progettazione dei siti e un sistema di monitoraggio remoto.

Sorsea: piattaforma SaaD per degustazioni di vini che, tramite QR code, consente alle cantine di raccogliere feedback strutturati, email profilate e dati di performance senza app nè login.

Wibe: realtà che produce compresse effervescenti alla frutta 100% vegetali che trasformano l’integratore in una bevanda funzionale, combinando gusto e benefici clinicamente supportati (stress, energia, cistite, allergie) per favorire la continuità d’uso.

I PREMI SPECIALI

Impact by Réseau Entreprendre Piemonte

€3.000 per la startup con il maggiore impatto sociale

Startup vincitrice: 8Pari

Innovazione by Metroconsult

€3.000 in consulenza per la protezione di marchi, brevetti e proprietà intellettuale

Startup vincitrice: NBS4MOV

Digital Service by Versya

€3.000 in servizi digitali per startup tecnologiche

Startup vincitrice: Plastiz

Communication Academy by Well Com

€3.000 in strategia di marca e identità aziendale

Startup vincitrice: Biosyness

Premio Bikesquare

Accesso alla piattaforma tecnologica Bikesquare per consolidare la rete di attività turistiche sul territorio (Valore €3.000)

Startup vincitrice: Biketourism

Sustainability Development by Confindustria Cuneo

Percorso di accompagnamento sulla sostenibilità (Valore €3.000)

Startup vincitrice: Biosyness

Venture Pass by LaGemma Venture

Accesso diretto agli investitori e a opportunità di finanziamento nel programma AGRIFOOD26

Startup vincitrici: Plastiz e Wibe