«Resta area pedonale» Corso Italia divide il Consiglio

Corso Italia non diventerà zona a traffico limitato, ma proseguirà con la sua caratteristica di area pedonale. È una delle notizie scaturite dal consiglio comunale di mercoledì 3 giugno a Saluzzo. La discussione si è affrontata con le tre interrogazioni poste da Giovanni Damiano, consigliere di opposizione della lista “Saluzzo civica”. Un confronto che è partito dalla richiesta di Damiano: «Corso Italia è ancora davvero isola pedonale?».

LA DISCUSSIONE

Si parla dell’arteria centrale di Saluzzo e simbolo della vocazione commerciale e pedonale della città. Il consigliere Damiano ha sollevato dubbi sulla concreta natura dell’area, denunciando un transito veicolare «notevole» e la mancanza di strumenti di controllo nei principali accessi. «Corso Italia è classificato come area pedonale urbana – ricorda Damiano –: l’articolo 3 del codice della strada la definisce interdetta alla circolazione di veicoli, salvo mezzi di servizio, di emergenza o eventuali deroghe per veicoli a emissione zero. Oggi l’accesso è consentito in fasce orarie per ragioni commerciali e per veicoli autorizzati, ma gli ingressi principali da corso Piemonte e piazza Risorgimento sono liberi, non monitorati da videosorveglianza e privi di dispositivi per la lettura targhe. Ci chiediamo: è ancora un’area pedonale? Non c’è consapevolezza e volontà di mantenerla tale? Forse una Ztl sarebbe più adatta, o almeno investire in strumenti di lettura targhe come deterrente». La risposta dell’amministrazione, per voce della vicesindaca Francesca Neberti, ha sottolineato la complessità dell’equilibrio tra diritto alla mobilità, necessità dei residenti e attività commerciale. «Chi amministra sa che Ztl e aree pedonali richiedono un equilibrio quotidiano difficile da raggiungere – ha detto Neberti –. Per corso Italia sono previste fasce orarie destinate ai veicoli commerciali per i rifornimenti, e i residenti devono poter accedere ai loro spazi. Occorre contemperare la sicurezza, i cantieri e la manutenzione, senza regole troppo discordanti che comprometterebbero tempi e costi». La vicesindaca ha inoltre escluso mutazioni formali dell’area: «Non è in animo di mutare corso Italia, resta area pedonale, non diventerà Ztl». La replica di Damiano non si è fatta attendere: «Non sono soddisfatto – ha detto –. Siamo consapevoli dell’importanza di questo luogo. L’anarchia che si constata non depone a favore di chi è titolato a garantirla. Se ci sono strumenti tecnologici che possono aiutare la polizia locale, vanno perseguiti anche cercando risorse, magari oggi non disponibili». Le interrogazioni di Saluzzo Civica ha toccato anche un altro punto: l’organico della polizia locale. Il gruppo ha ricordato che, per un Comune della fascia demografica di Saluzzo (tra 10 e 20mila abitanti), il parametro ideale sarebbe di 0,9 agenti ogni 1.000 abitanti. Secondo i calcoli della minoranza, la polizia locale saluzzese sarebbe «ampiamente fuori dai parametri»: su 15 operatori, solo 9 sarebbero operativi. Il sindaco Franco Demaria ha risposto sottolineando come la carenza di personale sia un fenomeno strutturale e non frutto di scelte locali. «L’organico è di 16 persone — ha detto —, è vero che ci sono difficoltà legate a malattie e maternità, ma la carenza di personale è dovuta a turn over bloccati e tetti di spesa. Non è una scelta politica di disinvestimento». Demaria ha inoltre confermato investimenti in tecnologie di videosorveglianza e accordi per servizi condivisi con altri Comuni, ricordando le difficoltà nel reperire personale disponibile ad assumere incarichi.