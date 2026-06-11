“Movie Tellers – La carovana del Cinema” fa tappa in provincia di Cuneo

Dal 4 al 30 giugno 2026 torna in Piemonte una nuova edizione di “Movie Tellers – La carovana del Cinema”, manifestazione itinerante dedicata ai prodotti cinematografici realizzati in Regione, tra le iniziative più consolidate e riconoscibili del percorso promosso da Piemonte Movie. Giunta alla sua sesta edizione, coinvolge quest’anno 20 sale cinematografiche distribuite in 19 Comuni piemontesi, trasformandosi ancora una volta in una vera e propria festa diffusa dedicata al Cinema regionale.

La rassegna 2026, in particolare, si inserisce all’interno del progetto CAP – Circuito Audiovisivo Piemonte, il nuovo sistema di rete nato per rafforzare la presenza delle produzioni cinematografiche piemontesi nelle sale locali, facendole diventare presìdi culturali permanenti, e per consolidare una distribuzione culturale stabile e diffusa sul territorio regionale. Movie Tellers rappresenta il cuore itinerante di questo percorso: una carovana culturale che attraversa il Piemonte portando nei cinema una selezione delle produzioni più significative realizzate negli ultimi anni in regione, insieme ai loro protagonisti.

Ogni tappa sarà infatti accompagnata dalla presenza di registi, attori, musicisti e professionisti del settore, offrendo un confronto diretto con il pubblico e trasformando la proiezione cinematografica in un’esperienza partecipata, arricchita anche da un momento conviviale. Tra gli ospiti confermati, i registi Alessandro Abba Legnazzi, Fabio Bobbio, Lorenzo Bussone, Stefano Di Polito, Tommaso Magnano, Alberto Maroni Biroldi, Emanuela Piovano, Carlo Prevosti e Mirko Zullo; il musicista Carlo Pestelli e le attrici Mirella Banti e Barbara Bouchet.

Questi i Comuni piemontesi coinvolti: Asti, Avigliana, Bardonecchia, Barge, Bra, Candelo, Cuneo, Dogliani, Dronero, Giaveno, Mondovì, Novara, Omegna, Ormea, Saluzzo, Verbania, Vercelli, Villar Perosa, Villastellone.

Maggiori informazioni sul sito www.piemontemovie.com; per prenotare le degustazioni, scrivere a [email protected].

L’edizione 2026 di Movie Tellers propone dodici film selezionati insieme a Film Commission Torino Piemonte tra le produzioni più interessanti realizzate recentemente sul territorio regionale.

I titoli sono stati suddivisi in quattro programmi, ciascuno composto da un cortometraggio, un documentario e un lungometraggio.

Programma A

“Bonneville Brothers” (Usa/Italia, 2023, 8’) di Tommaso Magnano

“Testa o croce?” (Italia/Usa, 2025, 116’) di Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis

“Nel blu dipinti di rosso” (Italia, 2025, 73’) di Stefano Di Polito

Programma B

“Bestia d’acciaio” (Italia, 2024,12’) di Lorenzo Bussone

“La gioia” (Italia, 2025, 108’) di Nicolangelo Gelormini

“Il Bar del Cult” (Italia, 2025, 72’) di Mirko Zullo

Programma C

“Dream car wash” (Regno Unito, 2024, 13’) di Edoardo Brighenti

“La valle scalza” (Italia, 2025, 70’) di Carlo Prevosti e Alberto Maroni Biroldi

“Finale: allegro” (Italia/Francia, 2026, 113’) di Emanuela Piovano

Programma D

“Restare” (Italia, 2024, 20’) di Fabio Bobbio

“Pellizza – Pittore da Volpedo” (Italia, 2025, 75’) di Francesco Fei

“Leila” (Italia, 2025, 65’) di Alessandro Abba Legnazzi, Clementina Abba Legnazzi e Giada Vincenzi

Questo il calendario completo di Movie Tellers 2026:

Cinema Lanteri di Cuneo – giovedì 11 giugno – Programma D

Ospiti i registi Fabio Bobbio e Alessandro Abba Legnazzi

Alle ore 16 apertura mostra “Ritratti di cinema: le sale della Granda” al cinema Monviso

– giovedì 11 giugno – Programma D Ospiti i registi Fabio Bobbio e Alessandro Abba Legnazzi Alle ore 16 apertura mostra “Ritratti di cinema: le sale della Granda” al cinema Monviso Cinema Spazio Sant’Anna di Verbania – venerdì 12 giugno – Programma D

Ospiti i registi Fabio Bobbio e Alessandro Abba Legnazzi

– venerdì 12 giugno – Programma D Ospiti i registi Fabio Bobbio e Alessandro Abba Legnazzi Cinema Teatro Magda Olivero di Saluzzo – lunedì 15 giugno – Programma A

Ospiti il regista Tommaso Magnano e il musicista Carlo Pestelli

– lunedì 15 giugno – Programma A Ospiti il regista Tommaso Magnano e il musicista Carlo Pestelli Cinema Verdi di Avigliana , sala Fassino – giovedì 18 giugno – Programma C

Ospiti i registi Carlo Prevosti, Alberto Maroni Biroldi ed Emanuela Piovano

, sala Fassino – giovedì 18 giugno – Programma C Ospiti i registi Carlo Prevosti, Alberto Maroni Biroldi ed Emanuela Piovano Cinema Teatro San Lorenzo di Giaveno – venerdì 19 giugno – Programma B

Ospiti i registi Lorenzo Bussone e Mirko Zullo

– venerdì 19 giugno – Programma B Ospiti i registi Lorenzo Bussone e Mirko Zullo Cinema Sociale di Omegna – sabato 20 giugno – Programma C

Ospiti i registi Carlo Prevosti, Alberto Maroni Biroldi ed Emanuela Piovano

– sabato 20 giugno – Programma C Ospiti i registi Carlo Prevosti, Alberto Maroni Biroldi ed Emanuela Piovano Nuovo Cinema Ormea di Ormea – domenica 21 giugno – Programma A

Ospiti i registi Tommaso Magnano e Stefano Di Polito

– domenica 21 giugno – Programma A Ospiti i registi Tommaso Magnano e Stefano Di Polito Cinema Multilanghe di Dogliani – lunedì 22 giugno – Programma D

Ospite il regista Alessandro Abba Legnazzi

– lunedì 22 giugno – Programma D Ospite il regista Alessandro Abba Legnazzi Cinema Faraggiana di Novara – martedì 23 giugno – Programma A

Ospiti i registi Tommaso Magnano e Stefano Di Polito

– martedì 23 giugno – Programma A Ospiti i registi Tommaso Magnano e Stefano Di Polito Cinema Italia di Vercelli – giovedì 25 giugno – Programma D

Ospite il regista Alessandro Abba Legnazzi

– giovedì 25 giugno – Programma D Ospite il regista Alessandro Abba Legnazzi Cinema Sabrina di Bardonecchia – venerdì 26 giugno – Programma C

Ospiti i registi Alberto Maroni Biroldi ed Emanuela Piovano

– venerdì 26 giugno – Programma C Ospiti i registi Alberto Maroni Biroldi ed Emanuela Piovano Cinema Iris di Dronero – sabato 27 giugno – Programma B

Ospiti i registi Lorenzo Bussone e Mirko Zullo e l’attrice Mirella Banti

– sabato 27 giugno – Programma B Ospiti i registi Lorenzo Bussone e Mirko Zullo e l’attrice Mirella Banti Cinema delle Valli di Villar Perosa – domenica 28 giugno – Programma C

Ospite la regista Emanuela Piovano

– domenica 28 giugno – Programma C Ospite la regista Emanuela Piovano Cinema Monviso di Cuneo – martedì 30 giugno – Programma C

Ospiti i registi Alberto Maroni Biroldi ed Emanuela Piovano e l’attrice Barbara Bouchet

Ogni serata inizia alle ore 18 con il primo blocco di proiezioni, composto da un corto e un documentario. Alle ore 20 spazio alla tradizionale degustazione conviviale, mentre alle 21 prende il via il secondo momento della serata, con la proiezione speciale di un ulteriore cortometraggio e del lungometraggio principale.

Il biglietto complessivo costa 8 euro; è anche possibile prendere parte a un solo momento, al costo di 5 euro . La degustazione è gratuita per i possessori del biglietto, previa prenotazione fino a esaurimento posti scrivendo a [email protected].

Tante le location piemontesi presenti nei lavori selezionati per l’edizione 2026 di Movie Tellers. Il Canavese si ritrova nei corti “Restare” (Busano, Cuorgnè, Feletto, Pavone Canavese) e “Bestia d’acciaio” (Villanova Canavese). L’Alessandrino -Volpedo, Alessandria e Tortona- con Rivoli e Torino sono le ambientazioni di “Pellizza”, mentre il Parco nazionale della Val Grande, nel Verbano, è lo scenario de “La valle scalza”. “Nel blu dipinti di rosso” è stato invece girato tra Novara, Venaria (teatro Concordia), Torino (Unione Culturale Franco Antonicelli e Circolo De Amicis), Vercelli e Viù. Torino (Museo del ‘900) e il Lago Maggiore a Verbania sono tra i luoghi del Piemonte che compaiono ne “Il bar del cult”. Ancora il capoluogo di regione è protagonista de “Finale: allegro” -da piazza Vittorio Veneto al lungo Po Antonelli, dall’Auditorium Rai al cimitero monumentale- nonché in “La gioia”, tra il Valentino, piazza Carignano, piazza Vittorio Veneto, corso Massimo D’Azeglio, corso San Maurizio, il Lingotto, il Caffè Elena e l’aeroporto di Caselle.

Movie Tellers 2026 è realizzato da Piemonte Movie con il sostegno di Regione Piemonte, Film Commission Torino Piemonte, Museo Nazionale del Cinema e Agis-Anec Piemonte e Valle d’Aosta. Main Partner culturale è Distretto Cinema; partner culturale CSC – Cineteca Nazionale; food partner della manifestazione sono Ij Paste’ ‘D Carignan e Cascina Roseleto.

c.s.