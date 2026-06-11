Le onorificenze di Mattarella, che orgoglio per otto cuneesi

La cerimonia ufficiale si è svolta in piazza della Costituzione: Cuneo e la “Granda” hanno accolto le onorificenze dell’Ordine Al Merito della Repubblica Italiana. Al di là della formalità e dei cerimoniali, c’è l’orgoglio per gli otto cuneesi premiati, e c’è anche un forte accento sabaudo tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Mentre a Roma si celebrava la grande parata di fronte al Capo

dello Stato con il passaggio delle

Frecce Tricolori, nel capoluogo provinciale il prefetto di Cuneo Mariano Savastano, ha organizzato l’occasione avviata con il tradizionale alzabandiera. Presenti, in piazza, anche alcune associazioni che hanno dimostrato in modo pacifico, il loro dissenso contro le guerre in atto.

LA CERIMONIA

Alla presenza di tante autorità, è stato insignito del titolo di “Grande Ufficiale” l’imprenditore Clemente Malvino (Fossano, foto 1) e di “Ufficiale” Flavia Pellegrino (Cuneo, foto 2). Nominati Cavalieri della Repubblica Italiana l’imprenditore Ivano Albarello (Dogliani, foto 3), l’ex appuntato dell’Arma dei Carabinieri Attilio Deregibus (Caraglio, foto 4), Valerio Galeasso (Casalgrasso, foto 5), il vice commissario della Polizia Francesco Manigrasso (Boves, foto 6), Mauro Priotto (Bagnolo Piemonte, foto 7), il tenente colonnello dell’Esercito Moreno Proietti (Ceva, foto 8).

Ogni nome racconta una vita dedicata al bene comune. Malvino, imprenditore di Fossano, ha costruito la sua azienda con le proprie mani, creando lavoro per i giovani del suo paese. Pellegrino, di Cuneo, ha scelto di rimanere nel capoluogo, dedicandosi alla cura dei suoi concittadini: figura di riferimento in città, nota per il suo impegno civico, sociale e istituzionale. È la presidente dell’associazione “Nuovo Corso Giolitti”. Albarello, imprenditore di lunga data ha scelto questa strada professionale fin dal 2001, quando fondò Almec, azienda specializzata in sistemi e automazioni per macchine speciali, partendo da un brevetto di connettore. Deregibus ha dedicato la vita al servizio dello Stato, proteggendo i cittadini con coraggio. Galeasso ha lavorato per il progresso del suo piccolo Comune con semplicità e dedizione. Manigrasso garantisce sicurezza alla sua comunità, Priotto si impegna per il suo paese collinare, mentre Proietti ha partecipato a missioni internazionali, servendo la patria con onore. Nell’ambito degli eventi organizzati dalla Prefettura, ha riscontrato particolare successo la mostra fotografica (immagini de La Stampa e archivio Bedino della Fondazione Crc) nel palazzo del rappresentante del Governo, all’inizio di via Roma. L’ultima tappa dei festeggiamenti del 2 giugno è stato, anche quest’anno, il concerto sinfonico al Teatro Toselli con l’Orchestra Bartolomeo Bruni, diretta dal maestro Andrea Oddone.

QUATTRO PIEMONTESI

NELL’ÉLITE PRODUTTIVA

Complessivamente sono quattro i piemontesi entrati quest’anno nell’élite del mondo produttivo italiano. Oltre ai due cuneesi, il riconoscimento è stato conferito a Giorgio Marsiaj, imprenditore torinese alla guida di Sabelt, e a Giacomo Ponti, presidente della storica azienda alimentare novarese. Per la provincia di Cuneo si tratta di un risultato particolarmente significativo. Due Cavalieri del Lavoro su quattro piemontesi: un numero che dimostra la qualità imprenditoriale della Granda.

Due giganti dell’imprenditoria: Dogliani e Invernizzi

Il Presidente li ha nominati Cavalieri del Lavoro

C’è anche un forte accento cuneese tra i nuovi Cavalieri del Lavoro nominati dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tra i 25 imprenditori italiani insigniti della prestigiosa onorificenza figurano infatti due esponenti della Granda: Matterino Dogliani e Ambrogio Invernizzi, protagonisti di storie imprenditoriali che hanno saputo portare il nome del territorio ben oltre i confini nazionali. Il primo, classe 1940, originario di Narzole, è fondatore e presidente di Fininc, gruppo attivo nella progettazione, realizzazione e gestione di grandi opere infrastrutturali in Italia e all’estero. Sotto la sua guida sono state realizzate alcune delle più importanti infrastrutture viarie del Paese, mentre il gruppo occupa complessivamente oltre 2.300 dipendenti. Invernizzi, presidente di Inalpi, rappresenta una delle eccellenze dell’agroalimentare piemontese. L’azienda fondata dal padre nel 1966 a Moretta è oggi una realtà leader nella produzione lattiero-casearia, con due stabilimenti in provincia di Cuneo e una rete di circa 300 conferitori piemontesi. Grazie agli investimenti in innovazione e sviluppo industriale, Inalpi è diventata un punto di riferimento del settore a livello nazionale.