Fondazione CRT assegna 14 nuove ambulanze alle associazioni ANPAS del Piemonte

Fondazione CRT rinnova il proprio sostegno al sistema di emergenza sanitaria territoriale assegnando alle associazioni ANPAS del Piemonte contributi per l’acquisto di 14 nuove ambulanze. L’intervento rientra nell’ambito del bando Missione Soccorso 2026, iniziativa che punta a favorire il ricambio dei mezzi di soccorso non più convenzionabili e a garantire il mantenimento dell’efficienza e dell’affidabilità del servizio di emergenza-urgenza 118 nelle Regioni Piemonte e Valle d’Aosta.

L’assegnazione delle nuove ambulanze permetterà alle associazioni ANPAS di rinnovare il proprio parco mezzi destinato al servizio di emergenza-urgenza 118, garantendo standard elevati di efficienza operativa e continuità del soccorso sanitario sul territorio. Un intervento che contribuisce a rafforzare la capacità di risposta del sistema di emergenza e a sostenere il lavoro quotidiano svolto dalle pubbliche assistenze a favore delle comunità locali.

Le associazioni Anpas del Piemonte beneficiarie dei contributi sono: Croce Bianca di Orbassano (Torino), Croce Verde Bessolese di Scarmagno (Torino), Croce Verde di Asti (Asti), Croce Verde Castagnole delle Lanze (Asti), Gruppo Volontari del Soccorso di Clavesana (Cuneo), Croce Bianca di Ceva (Cuneo), Associazione Volontari Ambulanza Vallebelbo di Santo Stefano Belbo (Cuneo), Croce Verde Bagnolo Piemonte (Cuneo), Gruppo Volontari Ambulanza del Vergante di Nebbiuno (Novara), Pubblica Assistenza Novara Soccorso (Novara), SRE Servizio Radio Emergenza Grignasco (Novara), Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià (Vercelli), Corpo Volontari Ambulanza Valle Vigezzo di Santa Maria Maggiore (Verbano-Cusio-Ossola) e Corpo Volontari del Soccorso di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola).

Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: «Il rinnovo del parco mezzi rappresenta un elemento fondamentale per garantire un servizio di emergenza-urgenza efficiente, sicuro e all’altezza delle esigenze dei cittadini. Grazie al sostegno di Fondazione CRT, quattordici nostre associazioni potranno disporre di nuove ambulanze moderne e tecnologicamente avanzate, strumenti indispensabili per operare in contesti spesso complessi e con tempi di risposta sempre più rapidi. Questo contributo è anche un riconoscimento concreto del valore del volontariato organizzato e dell’impegno quotidiano di migliaia di volontarie e volontari che assicurano la presenza capillare del soccorso sul territorio. A nome di Anpas Piemonte desidero ringraziare Fondazione CRT per l’attenzione e la vicinanza che continua a dimostrare nei confronti del nostro sistema associativo e delle comunità che serviamo ogni giorno».

L’Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze – Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta oggi una delle più importanti realtà del volontariato sanitario italiano. La rete è composta da 81 associazioni e 17 sezioni distaccate, con il coinvolgimento di 11.066 volontari, 5.069 soci e 796 dipendenti.

Anpas Piemonte dispone di una flotta costituita da 469 autoambulanze, 274 mezzi per il trasporto di persone con disabilità, 248 automezzi destinati al trasporto persone e alle attività di protezione civile, oltre a due imbarcazioni. Ogni anno vengono effettuati oltre 602 mila servizi, di cui più di 207 mila nell’ambito dell’emergenza-urgenza 118, per un totale di oltre 20 milioni di chilometri percorsi.

c.s.