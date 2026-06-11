Erik Rolando: dalla bici alla vita La guida che ha vinto la leucemia

C’è una forza speciale negli occhi di Erik Rolando, 53 anni, originario di Ormea, frazione Cantarana. Non viene solo dalla passione per la bicicletta, ma da una vita trasformata in una grande metafora ciclistica, dove ogni salita superata è una vittoria sull’avversità. Erik è guida (secondo la norma si chiama accompagnatore) cicloturistico, una delle prime figure professionali di questo tipo in Piemonte. Ma dietro il titolo c’è una storia che va ben oltre il professionismo. A 13 anni ha iniziato a correre con la bici da corsa, a 19 anni ha cominciato a inventare il suo futuro.

DALLA MECCANICA ALLA GUIDA

Ha iniziato a lavorare nel “contorno”: meccanico nei team professionistici (passione già del padre), poi i primi corsi da guida della Regione Piemonte e della Federazione Ciclistica Italiana. Oggi è istruttore nazionale della Fci (Federazione Ciclistica Italiana) e docente dei corsi regionali e nazionali. Si è anche laureato in Scienze del Turismo Ecosostenibile, per completare una figura che unisce tecnica ciclistica e visione del territorio. «Il cicloturismo non è performance – spiega –. Si prende la bicicletta come scusa per vivere un territorio». Sta preparando un libro edito da Fusta Editore: “Barolo-Sanremo, dalle Langhe al mare”. Quattro tappe in gravel, dalla Langa al mare, per far conoscere quella terra autentica che sta in mezzo a due nomi famosi in tutto il mondo. Erik è anche un attivista per il riconoscimento nazionale della sua figura. Oggi il panorama normativo italiano è frammentato: Piemonte, Valle d’Aosta, Marche e Liguria hanno leggi regionali diverse per accompagnatore cicloturistico o istruttore di cicloturismo.

«Solo lo Stato può istituire nuove figure professionali in albi – spiega, riferendosi all’articolo 117 della Costituzione –. Queste leggi regionali hanno un valore tenue, con ombre incostituzionali. Purtroppo ad oggi non c’è una legge statale». Non è per il titolo o la “patacca”, chiarisce. È per il cliente. «L’utente finale – dice – si merita che la guida abbia la professionalità garantita».

LA LEUCEMIA,

LA TAPPA PIÙ IMPEGNATIVA

La storia di Rolando ha una svolta drammatica. Nel 2009 ha affrontato la leucemia, conducendo un trapianto di cellule staminali. Per un anno non ha potuto toccare la bici, troppo stanco e debilitato. Dal 2010 ha ricominciato, piano piano. Nel 2014 ha completato la Fausto Coppi. «Ho dimostrato che si può ritornare ad avere una vita normale – racconta –. Non mi interessava diventare campione, ma dimostrare a chi sta lottando che è possibile farcela».

Anche dopo tanti giorni al sesto piano di Ematologia a Cuneo, dove tutto il personale è splendido. «Ad ogni ciclo di chemio dicevo: “Ora sto facendo il Giro d’Italia”. Il ciclo dopo: “Adesso dove siamo? Milano, Sanremo”. Poi arrivi al trapianto e quello è il Tour de France». La metafora è di grande effetto: «Vincere è facile, si accetta facilmente – aggiunge –. Il difficile è la sconfitta. Lo sport insegna: finché c’è la vita bisogna risalire in bicicletta, anche se ti fa male ogni parte del corpo perché hai fatto 300 km. E ripartire il giorno dopo».

Con Michela Formento, la sua compagna, si sono conosciuti quando avevano entrambi quasi trent’anni. Lei aveva fatto Pisa-Napoli con i roller in cinque giorni. «Ho pensato: questa è fuori, e va bene per me». Hanno viaggiato insieme, fatto le Alpi in bici con le borse da Tolmezzo a Vinadio. Tre figli, poi viaggi alternati: lei in Patagonia, Australia, Indonesia; lui in Spagna, Cuba, Grecia.

Erik Rolando continua a pedalare. Non per diventare primo tra gli altri, ma per dimostrare che si può risalire in bici anche dopo la vita più difficile. E ripartire. Piano o forte, ma per arrivare al traguardo.