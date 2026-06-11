Coppa Piemonte Promozione Femminile – Rimonta da “infarto” per il Racco ’86! Ripresa la Musiello Saluzzo da 0-3 a 3-3

Epilogo clamoroso nella terza ed ultima giornata della prima fase della Coppa Piemonte Promozione Femminile.

Nel derby tra Racco ’86 e Musiello Saluzzo, infatti, sono le padrone di casa a festeggiare al termine di 90’ veramente pazzi. Una rimonta da urlo per Barbero e compagne che al 50’ si ritrovano sotto per 0-3 con le reti di Minetti, Miretti e Marchio, bravissime a capitalizzare una prima parte di gara molto ben disputata dalle ragazze di coach Aubrit.

Racconigesi che, però, non mollano di un centimetro ed hanno il gran merito di credere profondamente alla rimonta riaprendo i giochi Elia, poi accorciando nuovamente con Caula e trovando il pareggio proprio al 90’ con Serale.

3-3 che qualifica il Racco ’86 per la miglior differenza reti accumulata nella gara contro il Savi Women. Addio alla competizione amaro, dunque, per la Musiello Saluzzo che a lungo ha accarezzato il sogno semifinale.

Coppa Piemonte Promozione Femminile – Terza Giornata

Racco ’86 – Musiello Saluzzo 3-3

RIPOSA Savi Women

CLASSIFICA: Racco ’86 4, Musiello Saluzzo 4, Savi Women 0