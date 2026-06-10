A Dogliani vince la formazione: grande successo per l’AVSD Day

Dogliani ha vissuto una giornata intensa di formazione, confronto e spirito di squadra con l’edizione 2026 dell’AVSD Day, la competizione formativa organizzata dalla Pubblica Assistenza ANPAS Volontari del Soccorso di Dogliani che ha trasformato il territorio comunale in una grande palestra del soccorso sanitario.

Otto equipaggi provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia e Valle d’Aosta si sono confrontati in sei complessi scenari di emergenza appositamente progettati per riprodurre situazioni realistiche e ad alta intensità operativa. Un’occasione preziosa per mettere alla prova competenze tecniche, capacità decisionali, organizzazione del lavoro di squadra e gestione dello stress in contesti analoghi a quelli affrontati quotidianamente dai soccorritori.

Al termine delle prove, valutate da una commissione composta da professionisti dell’emergenza-urgenza e del settore sanitario, la classifica finale ha premiato:

1° classificata – Croce Bianca Fossano

2° classificata – Croce Verde Asti

3° classificata – Croce Bianca Garessio

Sono stati inoltre assegnati due riconoscimenti individuali ai partecipanti che maggiormente si sono distinti nel corso della manifestazione: Alice Redoglia come miglior leader ed Elisa Travaglio, miglior simulatrice.

Per tutta la giornata Piazza Umberto I ha ospitato il quartier generale dell’evento, mentre i diversi scenari operativi sono stati distribuiti sul territorio comunale coinvolgendo soccorritori, figuranti, giudici, istruttori e volontari. Complessivamente sono state oltre 250 le persone che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, confermando l’AVSD Day come uno degli appuntamenti formativi più significativi dedicati al soccorso sanitario volontario.

Non solo competizione, ogni scenario è stato concepito come un’opportunità di apprendimento e crescita professionale, favorendo lo scambio di esperienze tra associazioni provenienti da territori diversi e consolidando quella rete di collaborazione che costituisce uno dei pilastri del sistema dell’emergenza sanitaria.

Daniela Sandrone, referente della formazione e vicepresidente dell’Associazione Volontari Soccorso Dogliani: «L’AVSD Day è ormai diventato un appuntamento atteso e consolidato nel panorama della formazione del soccorso sanitario. Anche quest’anno abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo prefissati, offrire ai partecipanti una giornata di confronto e crescita professionale attraverso scenari che hanno affrontato temi diversi, dalla gestione delle maxi-emergenze alla collaborazione con altre realtà operative come i Vigili del Fuoco e le unità cinofile. Un risultato che è stato possibile grazie all’impegno di tutti coloro che hanno lavorato nei mesi precedenti e durante la manifestazione. Ognuno ha dato un contributo fondamentale alla riuscita dell’evento. Stiamo già guardando alla prossima edizione e valutando nuove idee e novità per continuare a crescere. Sarà ancora una volta una bella sfida e ci auguriamo di ritrovare tutti anche il prossimo anno».

Vincenzo Sciortino, presidente di Anpas Piemonte: «L’AVSD Day rappresenta al meglio i valori che contraddistinguono il movimento ANPAS, formazione continua, collaborazione tra associazioni e attenzione alla qualità del servizio offerto ai cittadini. Manifestazioni come questa consentono ai volontari di confrontarsi, crescere e condividere esperienze, contribuendo a rafforzare l’intero sistema del soccorso. Voglio rivolgere un sincero ringraziamento ai Volontari del Soccorso di Dogliani per l’organizzazione impeccabile, ai partecipanti che hanno affrontato la giornata con grande professionalità e a tutti coloro che, dietro le quinte, hanno reso possibile questo importante momento formativo».

Particolarmente apprezzata anche la partecipazione della cittadinanza, che ha avuto l’opportunità di osservare da vicino il lavoro svolto dai soccorritori e comprendere l’importanza della formazione continua che sta dietro a ogni intervento di emergenza.

Il messaggio scelto dagli organizzatori, “Ogni secondo conta”, ha accompagnato l’intera giornata e ha trovato piena conferma nelle prove affrontate dagli equipaggi.

L’Associazione Volontari del Soccorso di Dogliani può contare sull’impegno di oltre 209 volontari e volontarie che ogni anno garantiscono oltre 2.800 servizi tra emergenza-urgenza 118, trasporti sanitari ordinari, trasferimenti interospedalieri, accompagnamenti per visite mediche e assistenza sanitaria a manifestazioni, percorrendo complessivamente circa 174 mila chilometri.

L’Anpas (Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) Comitato Regionale Piemonte Odv rappresenta oggi 81 associazioni di volontariato con 17 sezioni distaccate, 11.066 volontari, 5.069 soci e 796 dipendenti. Con una flotta di 469 autoambulanze, 274 mezzi per il trasporto disabili, 248 automezzi per il trasporto persone e protezione civile e 2 imbarcazioni, il sistema Anpas Piemonte svolge annualmente oltre 602 mila servizi, di cui più di 207 mila in emergenza-urgenza 118, percorrendo complessivamente oltre 20 milioni di chilometri.

c.s.